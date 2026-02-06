SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi güçlerini birleştirdi

Samsun’un sanayi ve akademi gücünü aynı hedefte buluşturan SAMSİAD ile Samsun Üniversitesi, stratejik ortaklıklarını ileri taşıyacak önemli bir zirveye imza attı. Gerçekleştirilen toplantıda, nitelikli personel ihtiyacından kentsel dönüşüme kadar kentin geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alındı

SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve akademik heyetle North Point Hotel’de bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, sanayinin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan nitelikli personel sorunu oldu.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, meslek itibarlarının yeniden kazandırılması yoluyla ara eleman ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek amacıyla Samsun Üniversitesi ile ortak hareket edeceklerini vurguladı. Eldemir, “Gençlerimize mesleki eğitimin değerini ve sahadaki gücünü doğru anlatarak, sanayimizin nitelikli insan kaynağı sorununu akademiyle el ele vererek çözeceğiz” dedi.

Samsun sanayisi kapsamlı biçimde ele alındı

Toplantıda sanayinin yanı sıra şehrin sosyal yapısı da kapsamlı şekilde ele alındı. Samsun’un geleceği için kentsel dönüşüm projelerinde akademik danışmanlık süreçlerinden, üniversite öğrencilerine yönelik mentörlük programlarına kadar geniş bir yelpazede iş birliği alanları oluşturuldu.

SAMSİAD Başkanı Eldemir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın şehre kattığı vizyona dikkat çekerek, “Rektörümüzün vizyoner çalışmaları ve ekibinin sanayi ile kurduğu güçlü bağ, Samsun’un her yönüyle kalkınması için büyük bir kazançtır. Şehrimizin sorunlarına akademik ve pratik çözümlerle yaklaşan Rektörümüze ve ekibine SAMSİAD olarak şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Soruç ve Prof. Dr. Ali Bilgin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cumhur Türk, Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Yusuf Yazıcı, Kariyer Geliştirme ve Planlama Merkezi Müdürü Dr. Engin Baytürk ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Öğr. Gör. Müberra Genç katıldı.

SAMSİAD adına ise Başkan Süleyman Ferşat Eldemir’e; Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Koçak, Faruk Karpuz, Halil Yalgın, Barış Güven, Buğra Çolak, Seda Baydoğan Kaya, Köksal Ersayın ve Sinan Alaçamlı eşlik etti.