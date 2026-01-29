SAMSİAD’da stratejik hamle yönetim yenilendi, hedef büyüdü

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, mevcut başkanlık dönemi içerisinde yönetim kurulunda değişikliğe giderek kadrosunu yeniledi. Olağanüstü Genel Kurul’da belirlenen yeni yönetim, Samsun sanayisinin dev markalarını bir araya getirdi. 29 Ocak 2026 Perşembe günü Samsun Yelken Kulüp’te gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Başkan Süleyman Ferşat Eldemir, mevcut görev süresi devam ederken yönetim kurulu listesinde kapsamlı bir yenilemeye gitti. Üyelerin onayıyla göreve gelen yeni yönetim kurulu, Samsun iş dünyasının lokomotif şirketlerinden oluştu.

“Hedeflerimizi büyüttük, kadromuzu güçlendirdik”

Genel Kurul’da konuşan SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, bu değişimin stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Eldemir, “Mevcut dönemimizde Samsun için belirlediğimiz hedeflere daha hızlı ulaşmak adına yönetim kadromuzda bir kan değişimine ihtiyaç duyduk. Sektörlerinde lider, vizyoner ve dinamik arkadaşlarımızla yönetimimizi güçlendirdik. Bu yeni sinerji ile sanayicimizin finansmana erişimi ve markalaşma süreçlerinde çok daha aktif rol alacağız” dedi.

Yönetim değişikliğinin hemen ardından SAMSİAD’ın yeni vizyonunu yansıtan ilk çalışma gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Çolak’ın ev sahipliğinde, Sistem Global Danışmanlık Stratejik İş Ortaklığı Direktörü Serra Yılmaz tarafından üyelere yönelik kapsamlı bir sunum yapıldı.

Serra Yılmaz, sanayicilerin en büyük gündemi olan "Finansmana Erişim Fırsatları" ve "Turquality Belgesi" süreçlerini detaylandırdı. Yılmaz, sunumunda devlet destekleri ve uluslararası pazarlara açılma stratejilerini aktarırken, toplantı sonrasında firmalarla birebir görüşmeler yapılarak şirkete özel reçeteler sunuldu.

Samsun’a hizmet için yeni ve güçlü yönetim

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği SAMSİAD’ın yenilenen yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Süleyman Ferşat Eldemir, Ayşemine Saka Bayraktar “ Tunalar Otomotiv”, Barış Güven “Simpa Ticaret”, Buğra Çolak “ Sistem Global”, Emre Altuncu “ FKK AŞ”, Emre Tüfekçi “ Resman Cam”, Faruk Karpuz“ SAMPA”, Günhan Ulusoy “Ulusoy Un”, Halil Yalgın “Yalgın Hukuk”, Hande Yirmibeşoğlu “Borsan”, Mehmet Akif Koçak “Koçak Mobilite”, Mehmet Saraçoğlu” Özbeyoğlu Kuruyemiş”, Muharrem Yılmaz” Ezgililer Koleji”, Seda Baydoğan Kaya “ Seka Mekanik”, Sinan Alaçamlı “Alaçamlı Hukuk Bürosu” ve Turgut Meral “ Aybet Beton”