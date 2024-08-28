Samsun 7 ayda 990,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

TÜİK, Temmuz ayına ait dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. Ülke genelinde Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat ise 7,8 azaldı. Samsun’da Temmuz ayında ihracat 143,4 milyon dolar, ithalat 66,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’da 990,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Verilere göre faaliyet illerine göre ihracat rakamlarına bakıldığında yılın ilk 7 ayında Samsun’da 990,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Aynı veriler ışığında civar illerinden Amasya’da yılın ilk 7 ayında 102,7 milyon dolar, temmuz ayında 17,6 milyon dolar ihracat, Ordu’da Temmuz’da 60,6 milyon dolar, ilk 7 ayda 408,2 milyon dolar ve Sinop’ta ise ilk 7 ayda 123,1 milyon dolar, Temmuz’da ise 19,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ayrıca ithalat verilerine göre ise ocak-ağustos ayları arasında Samsun’da 703,9 milyon dolarlık ithalat, Amasya’da 31,1 milyon dolarlık ithalat, Ordu’da 28,4 milyon dolarlık ithalat ve Sinop’ta da 4,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı.