  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Samsun 7 ayda 990,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Takip Et

Samsun 7 ayda 990,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ait dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre, Samsun’da 2024 yılı ilk 7 ayında 990,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun 7 ayda 990,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Takip Et

TÜİK, Temmuz ayına ait dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. Ülke genelinde Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat ise 7,8 azaldı. Samsun’da Temmuz ayında ihracat 143,4 milyon dolar, ithalat 66,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’da 990,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Verilere göre faaliyet illerine göre ihracat rakamlarına bakıldığında yılın ilk 7 ayında Samsun’da 990,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Aynı veriler ışığında civar illerinden Amasya’da yılın ilk 7 ayında 102,7 milyon dolar, temmuz ayında 17,6 milyon dolar ihracat, Ordu’da Temmuz’da 60,6 milyon dolar, ilk 7 ayda 408,2 milyon dolar ve Sinop’ta ise ilk 7 ayda 123,1 milyon dolar, Temmuz’da ise 19,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ayrıca ithalat verilerine göre ise ocak-ağustos ayları arasında Samsun’da 703,9 milyon dolarlık ithalat, Amasya’da 31,1 milyon dolarlık ithalat, Ordu’da 28,4 milyon dolarlık ithalat ve Sinop’ta da 4,9 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Pareto optimumu nedir? Pareto optimumunda etkili olan unsurlar!Pareto optimumu nedir? Pareto optimumunda etkili olan unsurlar!Yaşam

 

BoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecekBoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecekEkonomi

 

Ekonomi
İstanbul'da ofis doluluk oranı zirveyi gördü! İşte en yüksek kiraların olduğu semtler
İstanbul'da ofis doluluk oranı zirveyi gördü! İşte en yüksek kiraların olduğu semtler
Mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına giriyor
Mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına giriyor
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı
Vergi rekortmenleri listesinde 2 kadın mükellef
Vergi rekortmenleri listesinde 2 kadın mükellef
Okullarda ücretsiz yemek verilmesi bütçeye ne kadara mal oluyor?
Okullarda ücretsiz yemek verilmesi bütçeye ne kadara mal oluyor?
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı