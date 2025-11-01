  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Samsun 9 ayda 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracata imza attı
Takip Et

Samsun 9 ayda 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracata imza attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, faaliyet illeri ihracat rakamlarına bakıldığında Samsun’dan yılın ilk 9 ayında 1 milyar 264 milyon 571 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun 9 ayda 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracata imza attı
Takip Et

TÜİK, dış ticaret istatistiklerine göre Samsun’dan eylül ayında 138 milyon 55 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı ayda bu rakam 122 milyon 891 bin dolardı. 2024 yılının yine ilk 9 ayında ihracat rakamı 1 milyar 249 milyon 851 bin dolar olarak açıklanırken, bu yıl ilk 9 ayda bu rakam 14,7 milyon dolar artış göstererek 1 milyar 264 milyon 571 bin dolara yükseldi.

Samsun’un 9 aylık dış ticaret performansı

Öte yandan Samsun’da eylül ayında 96 milyon 217 bin dolarlık ithalat yapıldı. İlk 9 aydaki ithalat rakamı 830 milyon 588 bin dolar olarak dikkat çekerken geçen yıl eylül ayında 91 milyon 968 bin dolarlık ithalat yapılmıştı. Yine 2024’te ilk 9 aydaki ithalat rakamı ise 848 milyon 993 bin dolar olarak açıklamıştı. Böylece Samsun’da ihracat rakamı geçen yılın ilk 9 ayına göre 14,7 milyon dolarlık artışla 1 milyar 264 milyon 571 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, ithalat ise ilk 9 aya göre 18,4 milyon dolarlık düşüşle 830 milyon 588 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttıTürkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttıEkonomi
Future sözleşmeleri nedir ve nasıl çalışır?Future sözleşmeleri nedir ve nasıl çalışır?Ekonomi

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira fiyatlarının farkındayız, en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Sosyal güvenlik sistemine yeni düzenlemeler geliyor: Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
TEPAV hesapladı: Gıda fiyatları ekimde de hız kesmedi, salatalık ve domates rekor kırdı
Gıda fiyatları ekimde de hız kesmedi: Salatalık ve domates rekor kırdı
Bankalar faizden rekor kazandı: Takipteki alacak gelirleri yüzde 164 arttı
Bankalar faizden kazandı: Takipteki alacak gelirleri yüzde 164 arttı
Türkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttı
Türkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttı