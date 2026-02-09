Samsun Çarşamba Havalimanı ocak ayında 142 bin 695 yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı 2026 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocak ayında iç hat yolcu trafiği 128 bin 600, dış hat yolcu trafiği 14 bin 95 oldu. Böylece ocak ayında toplam 142 bin 695 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 77, dış hatlarda 135 olmak üzere toplamda bin 212’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda bin 362 ton oldu.