Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda 122 bin 201, dış hatlarda 16 bin 427 olmak üzere 138 bin 628 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1168, dış hatlarda da 153 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği de haziranda 1325 ton oldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise yolcu trafiği 718 bin 398 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde havalimanında 7 bin 572 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 6 bin 222 tona ulaştı.