  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı
Takip Et

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuya hizmet verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı
Takip Et

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda 122 bin 201, dış hatlarda 16 bin 427 olmak üzere 138 bin 628 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1168, dış hatlarda da 153 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği de haziranda 1325 ton oldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise yolcu trafiği 718 bin 398 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde havalimanında 7 bin 572 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 6 bin 222 tona ulaştı.

Gelir Hipotezi: Tüketim sırrının peşinde ekonomik teorilerGelir Hipotezi: Tüketim sırrının peşinde ekonomik teorilerEkonomi

 

Ekonomi
Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi
Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 167 milyon doları geçti
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 167 milyon doları geçti
Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz
Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz
Turizm sektörüne özel haftalık izin kararı: 10 gün çalış, 1 gün tatil
Turizm sektörüne özel haftalık izin kararı: 10 gün çalış, 1 gün tatil
YASED: 5 ayda Türkiye’ye 4 milyar 727 milyon dolar değerinde yatırım geldi
YASED: 5 ayda Türkiye’ye 4 milyar 727 milyon dolar değerinde yatırım geldi
Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracak
Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracak