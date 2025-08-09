Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndaki yolcu trafiği yaklaşık 900 bin oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın 2025 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 135 bin 025, dış hat yolcu trafiği 22 bin 516 oldu. Böylece temmuzda toplam 157 bin 541 yolcuya hizmet verildi.

Temmuzda uçak trafiği bin 917 ulaştı

Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 713, dış hatlarda 204 olmak üzere toplamda bin 917’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda bin 669 ton oldu.

2025’in ilk 7 aylık döneminde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 875 bin 939, uçak trafiği 9 bin 489, yük trafiği ise 7 bin 891 ton olarak kayıtlara geçti.