  3. Samsun Çarşamba’da pide fiyatları belli oldu
Samsun Çarşamba’da pide fiyatları belli oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatları belli oldu.

Çarşamba Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2026 yılı pide fiyat listesini açıkladı. Buna göre, 320 gram sade pide 30 TL, 640 gram sade pide fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.

Yumurtalı pide de tezgahlarda olacak

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve sade pideye alternatif arayanlar için yumurtalı susamlı pide de Ramazan boyunca tezgâhlardaki yerini alacak. 320 gram yumurtalı susamlı pide 35 TL olurken, 640 gram yumurtalı susamlı pide 70 TL’den satılacak.

