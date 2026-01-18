Samsun Gıda OSB’de doluluk %92’ye ulaştı

Samsun Valiliği, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin (Gıda OSB) mevcut durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin kapasitesini hızla artırarak hem şehir ekonomisine hem de Türkiye’nin gıda sanayisine önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Çarşamba Havalimanı ve Yeşilyurt Limanı’na 5 kilometre mesafede, D010 karayolu üzerinde stratejik bir konumda bulunan Samsun Gıda OSB, 674 bin 26 metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Toplam 34 sanayi parselinin 32’si yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Bölgede tahsisli 22 parselin üretime geçtiğini belirten Valilik, 8 parselde inşaat çalışmalarının sürdüğünü, 2 parselin ise proje aşamasında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, doluluk oranının yüzde 92 olduğu Samsun Gıda OSB'de Agro global Tarım Ürünleri, Baha Tarımsal Faaliyetler, Bota Farma Sağlık Ürünleri, Elvan Baharat Gıda, Erçal Fındık Otomotiv, Erim İlaç Kozmetik ve Gıda, Karadeniz Süt ve Süt Ürünleri, Krcpack Ambalaj, Mercan Beton İnşaat, Mert Bereket Gıda, Mert ve Merve Gıda, Mutena Gıda Tarım Hayvancılık, Ofis Yem Gıda, Pro Yem, Seyhanlar Gıda, Söke Değirmencilik, Sürsan Su Ürünleri, Temel Çamlıdağ Gıda, Tomar Süt ve Süt Ürünleri, Ulusoy Un, Unsan Un, Zaimoğlu Gıda Tarım Ürünleri, Serdar Ambalaj, Algan Yemekçilik, Tadal Unlu Mamulleri ve Naturel Agro Gıda olmak üzere 26 firmada toplam 1.400 kişinin istihdam edildiği kaydedildi.

Bölgede 100’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor

Samsun Gıda OSB’de faaliyet gösteren bazı firmaların, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayımladığı İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alarak Samsun ve Türkiye sanayisine ciddi katkı sunduğunun vurguladığı açıklamada, Gıda OSB’de faaliyet gösteren firmaların 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ve bölgenin dış ticaret hacmiyle kentin ekonomik büyümesine ivme kazandırdığı belirtildi.