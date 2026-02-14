Samsun manda sayısıyla Türkiye ekonomisine katkıda ilk sırada!

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Samsun’un hayvan varlığı istatistikleri belli oldu. Buna göre Türkiye genelinde 162 bini aşkın manda bulunurken, Samsun sahip olduğu 19 bin 495 manda ile bu alanda lider konumda bulunuyor.

İl genelinde ayrıca 98 bin 392 kültür sığırı, 200 bin 755 melez sığır ve 39 bin 799 yerli sığır yer alıyor. Mandalarla birlikte Samsun’daki toplam büyükbaş hayvan varlığı 358 bin 441’e ulaşıyor. Samsun, yerli sığır sayısında Türkiye üçüncüsü, melez sığır varlığında dokuzuncu, kültür sığırı varlığında ise 27’nci sırada bulunuyor.

Küçükbaş hayvan varlığına bakıldığında ise il genelinde 232 bin 315 koyun ve 24 bin 849 keçi olmak üzere toplam 257 bin 164 küçükbaş hayvan bulunuyor. Samsun, koyun varlığında ülke genelinde 51’inci, keçi varlığında ise 61’inci sırada yer alıyor.

Kanatlı hayvan varlığı 3 milyon 899 bine ulaşan Samsun, Türkiye toplamının yüzde 1,01’ine sahip olarak bu alanda 25’inci sırada bulunuyor.

Bal üretiminde de ilk 25 il arasında yer alan Samsun’da yıllık 926 ton bal üretiliyor. İl genelindeki 94 bin 885 kovan sayısı ile Samsun, kovan varlığı bakımından Türkiye’de 32’nci sırada yer alıyor.