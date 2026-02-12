Samsun, sağlık teknolojilerinde küresel oyuncu olma yolunda

Türkiye’nin cerrahi alet ve tıbbi cihaz üretiminde öncü kentlerinden Samsun, güçlü üretim altyapısı, artan ihracat hacmi ve hayata geçirilen yeni yatırımlarla sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Türkiye’de cerrahi alet üretiminde birinci, dünyada ise üretim merkezleri arasında yer alan Samsun’da faaliyet gösteren firmalar 120’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Son teknoloji fabrikalar, nitelikli insan kaynağına yönelik eğitim yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezi ile Samsun’un tıbbi alet ve cihaz üretiminde ileri teknolojiye dayalı büyümesini sürdürmesi hedefleniyor. Türkiye'de cerrahi alet üretiminde önemli bir merkez konumda bulunan Samsun’da sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 40’a ulaşırken istihdam edilen kişi sayısı da üç bini aştı. Samsun ayrıca her yıl ihracat yaptığı ülke sayısını artırıyor.

Cerrahi Alet ve Tıbbi Cihaz üretiminde Türkiye’de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Samsun’da faaliyet gösteren firmalarda cerrahi alet üretimi yanı sıra steril konteynerler, ameliyat lambaları, cerrahi motor sistemleri, dermatoloji cihazları, ameliyathane ekipmanları, tıbbi gaz sistemleri, ortopedik plak, implant, vida ve vücut içi protezler, işitme cihazları, kemoterapi robot ve infüzyon pompa sistemleri gibi çok sayıda ürün üretilerek, yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıyor.

Bu arada 2017 yılında sektörün nitelikli personel açığını karşılamak amacıyla MEDİKÜM öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tıbbi Cihazlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisans ve Samsun Üniversitesinde lisans bölümleri ile sektör desteklenirken 2021 yılında açılan Türkiye’de sağlık alanında tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi ile de Samsun’da üretilen tıbbi cihaz ve aletlerin bölge halkına sergilenmesi ve tanıtılmasına katkı sağlandı.

Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezi

Ayrıca, sağlanan desteklerle bölgede son teknoloji fabrikaların inşa edilmesi sağlanırken sektörü desteklemek ve Samsun'un tıbbi alet üretim kapasitesini artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “OKA” tarafından süreçleri yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezini şehre kazandırmak içinde harekete geçilerek bu yöndeki protokol Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş'in katılımlarıyla yapılan bir törenle imzalandı.

Samsun Yeni OSB Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde 150 milyon TL bütçeyle inşa edilecek ve yılda 800 bin parça üretim kapasitesine sahip olacak merkezde Hassas sıcak dövme üretim hattı, Tasarım destekli Kalıphane, Teknik eğitim sınıfı kurulacak. Türkiye’de tıbbi alet üretiminin yüzde 70’ini karşılayan Samsun'da bu yatırımla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücü artarken, şehrin ileri teknoloji alanlarına geçişi için kritik bir altyapı oluşturulacak.

Samsun’da sektörde faaliyet gösteren başlıca firmalar arasında Bahadır Cerrahi Aletler, Aygün Cerrahi Aletler, Aysam Ortopedi ve Cerrahi Aletler, Korulu Grup Tıbbi Cihazlar, Bilmed Tıbbi Cihazlar, Bilimteknik Tıp Teknolojileri, Oluşum Cerrahi Aletler, Aseltech Cerrahi Aletler, Karaoğlu Cerrahi Aletler, Mikro Cerrahi Aletler, Atlas Cerrahi Aletler, Mefa Cerrahi Aletler, Ortimplant Ortopedi, Magma Medikal Cerrahi Aletler ve Doğuş Medikal Tıbbi Cihazlar yer almakta.