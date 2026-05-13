Samsun sanayisi dijital ve yeşil dönüşüme hazırlanıyor

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği şehir sanayisinin küresel rekabet gücünü artıracak olan “İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Projesi’ni hayata geçirdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen projenin resmi imza töreni, kurumlar arası güçlü iş birliği vurgusuyla SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından gerçekleştirildi. İki kurumun iş birliğiyle yürütülecek proje Samsun’daki imalat sanayi firmalarının yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm süreçlerine teknik uyumunu temel alıyor.

İmza töreninde konuşan SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, sanayide dönüşümün artık kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sanayide yaşanan dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluktur. Üye firmalarımız artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik ve dijital yetkinlikleriyle rekabet ediyor. İkiz dönüşüm süreci, firmalarımızın ihracat pazarlarında varlığını koruyabilmesi için stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. Bu proje sayesinde üyelerimiz geleceğin üretim anlayışına hazırlanarak daha verimli, çevreci ve rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır.”

Eldemir ayrıca, proje sayesinde üyelerin daha verimli, çevreci ve rekabetçi bir üretim yapısına kavuşacağını belirtti. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise yaptığı konuşmasında bölge sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Dicle, “SAMSİAD ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin Samsun sanayisine değerli katkılar sunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAMSİAD Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Dr. Buğra Çolak’ın koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında firmalara yönelik kapsamlı saha mühendisliği, teknik analiz ve danışmanlık desteği sağlanacak. Firmaların enerji tüketimleri, karbon ayak izleri, üretim süreçleri ve dijital altyapıları veri temelli analizlerle değerlendirilecek. Bu analizler doğrultusunda her işletme için özel “İkiz Dönüşüm Yol Haritası” hazırlanacak.

Proje kapsamında hazırlanacak raporların; enerji ve kaynak verimliliği çözümleri, dijitalleşme adımları, yatırım planlamaları ile hibe ve teşvik mekanizmalarına erişim altyapısını içermesi planlanıyor. Ayrıca düzenlenecek uygulamalı eğitimlerle yönetici ve teknik personelin karbon yönetimi, sürdürülebilir üretim ve Endüstri 4.0 uygulamaları konusunda yetkinlik kazanması hedefleniyor. SAMSİAD ve OKA iş birliğiyle yürütülecek çalışmanın, yalnızca proje kapsamındaki firmalara değil, Samsun sanayisinin genel dönüşüm kapasitesine de önemli katkılar sunacağı ifade edildi.