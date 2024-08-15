Samsun yem bitkileri üretiminde Türkiye'de ilk sırada

Türkiye’de işlenen tarım alanı 23 milyon 941 bin 710 hektar alan (ha) olup Samsun’da işlenen tarım alanı 379 bin 814 ha ile Türkiye’nin yüzde 1.59’una sahip. Samsun’un 972 bin 459 ha yüzölçümünün yüzde 39,05’i işlenen tarım alanı olarak dikkat çekiyor. Samsun, işlenen tarım alanı bakımından Türkiye’de 16. sırada yer alıyor. İlde ÇKS’ye kayıtlı 74 bin 243 çiftçi bulunmakla birlikte, 2 milyon 729 bin 473 dekar arazi kayıt altına alınmış olup, bu ekili arazilerin yüzde 70’e tekabül ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında 600 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Yem bitkileri üretiminde Samsun öncü

Yem bitkileri, hayvan beslemede, toprağın korunmasında, verimliliğinin artırılmasında, ekim nöbetinde (değişimli ekim) ve yeşil gübre olarak çok önemli bir yer tutuyor. Yem bitkileri üretiminde Samsun, 374 bin 610 ton fiğ (yeşil ot) üretimiyle 1. sırada ve ülkedeki üretim payı yüzde 16,97. 39 bin 210 ton yem bezelyesi üretimi ile 2. sırada üretim payı ise yüzde 8,57 ve 1 milyon 85 bin 937 ton silajlık mısır üretimi ile 7. sıra yer alıyor. Yem bitkileri üretiminde de son yıllar önemli bir artış göstermiş ve 662 bin dekar alanda 1 milyon 844 bin 520 (yeşil ot) ton üretime ulaştı. Samsun’da mera alanı 16 bin 241,33 olup il yüzölçümünün yüzde 1,71’ini mera alanları oluşturuyor. Mera Islah Projeleri kapsamında 73 bin 399 da alanda ıslah çalışmaları tamamlandı. 9 bin 604 dekar alanda da çalışmalar devam ediyor. Mera alanlarının yüzde 45,19’u ıslah edildi.

Samsun’da 345 bin 548 büyükbaş hayvan, 250 bin 502 küçükbaş hayvan mevcut

Ayrıca 2024-2026 yılları arasında Havza ilçesi Ereli Mahallesi’nde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile 583 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projesi de uygulamaya alındı. Samsun’da 345 bin 548 büyükbaş hayvan, 250 bin 502 küçükbaş hayvan mevcudu bulunuyor. İl genelinde 988 bin 546 ton kuru ot üretilmekte olup bu üretim ihtiyacı tam olarak karşılayamıyor. Yaklaşık 231 bin 836 ton kaba yem açığı bulunuyor. Samsun’da yetiştiriciliği yapılan hayvanların kaba yem ihtiyacının tamamını yem bitkisi ekilen alanlardan, mera alanlarından, otlatmaya açık fındık ve orman alanları ve tarla ürünlerinden elde edilen samanlardan karşılanıyor. İl Genelinde yetiştiriciliği yapılan bu hayvanların beslenmesine yönelik bakanlık tarafından çok yıllık yem bitkilerine 90 TL/da, tek yıllık yem bitkileri ve kuru şartlarda ekiliş yapılan yem bitkilerine 60 TL/da, silajlık yem bitkilerine 100 TL/da, yapay çayır meralara 150 TL/da yem bitkileri desteklemesi yapılıyor. Bunun yanında 94 TL/da mazot desteği, 21 TL/da gübre desteği, ayrıca fiğ, yem bezelyesi, korunga da 58 TL/da ve yonca da ise 78 TL/da sertifikalı tohum kullanım desteği veriliyor. 2023 yılında 7bin 942 çiftçiye, 201 bin 536 dekar alan için toplam 14 milyon 533 bin 854 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Üretilen silajın toplam değeri 144 milyon TL

Silajlık üretimi hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Samsun İl Müdürü İbrahim Sağlam, “2023 yılında uygulamaya konulan ve 2024 de devam eden projeler ile 13 ilçede silajlık mısır yetiştirmek isteyen üreticilere destek olmak için toplam 2040 paket mısır tohumluğu temin edilmiştir. Böylece 12 bin dekar silajlık mısır ekilişi gerçekleştirilecek ve yaklaşık 72 bin ton civarında mısır silajı da üretilmiş olacaktır. Üretimi yapılmış olan silaj ile 20 bin civarında büyükbaş hayvanın 1 yıllık silaj ihtiyacını karşılamış olacağız. Projenin toplam tohumluk maliyeti 3 milyon 50 bin TL olup, Büyükşehir Belediyemiz 1 milyon 830 bin TL’sini üreticilerimize hibe etmektedir. Üretilen silajın toplam değeri ise 144 milyon TL civarındadır. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgemizde silajlık mısır ekilişinin kısıtlı olduğu illerimize, üretimini yaptığımız silajların ve samanın satışını yaparak ilimiz ekonomisine katkı sunmaktayız. Mısır silajı yapımına yönelik alt yapı projeleri üreterek, 4 ilçemizin ziraat odası başkanlıklarına DOKAP destekli silaj paketleme tesislerinin kurulumunu sağladık ve bu tesislerde her yıl 20 bin ton civarında silajı paketleyerek üreticilerimizin silajının çürümesini, bozulmasını önleyerek hayvan sağlığına da katkı sunmuş olduk. Ayrıca üretilen mısır silajını paketleyip katma değer katarak nakliyesini, satışını ve ticaretini de kolaylaştırmış olduk” dedi.