Samsun Yeni OSB'de parseller OSB mülkiyetine devredildi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) parsellerin mülkiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilikte, basın toplantısı düzenleyen Vali Dağlı, Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşunun Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ülkeye ve Samsun'a ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Samsun Merkez OSB'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve Terme ilçesinde Samsun Yeni OSB'nin kurulduğunu belirten Dağlı, “Bugün itibarıyla memnuniyetle ifade etmek isterim ki bölge sınırları içindeki parseller OSB mülkiyetine devredildi ve mülkiyet sorunu kalmadı. Ayrıca bölgenin taslak imar planı çalışması da tamamlanmış durumdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından imar planı onaylandıktan sonra parselasyon planı ve oluşan parsellerin tapu tescili yapılarak yatırımcılarımıza sunulacaktır. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygun görüşü doğrultusunda ön tahsis yöntemiyle toplanan arsa bedelleri ile üstyapı ve altyapı tesisleri inşaatı finansmanı sağlanacak ve altyapı ile üstyapı inşaatlarına ivedilikle başlanacaktır.” dedi.

Samsun Yeni OSB'nin Samsun Limanı'na 16, havalimanına 6, devlet kara yoluna 1 ve demir yoluna 15 kilometre mesafede olduğunu, yapılmakta olan Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezi'ne 2 kilometre mesafede yer aldığını belirten Dağlı, “Bölgenin kara yolu bağlantısı Gıda İhtisas OSB kavşağından sağlanacak olup, kavşak bağlantısı 200 metre mesafededir. Mevcut imar planında köprülü kavşak yapımı ve köprülü kavşak ile OSB arasında 40 metre en kesitli bölünmüş yol projesi de planlanmıştır." diye konuştu.

Bölgedeki sanayi tesislerinin üreteceği atık stokunu doğaya zarar vermeyecek şekilde temizlemek için kimyasal ve biyolojik arıtma tesisinin de planlandığını anlatan Dağlı, şunları kaydetti: "Bu tesislerin inşasının altyapı tesisleriyle birlikte yapılması ve sanayi tesislerinin üretime geçtiği ilk andan itibaren hizmet vermesi sağlanacaktır. Yine bölge kenarı ve içinden geçmekte olan enerji nakil hatları ve doğal gaz hatlarının güzergahı korunacak şekilde planlaması yapılmış, değişiklik gerektiren hatlarda düzenleme yapılarak sanayi parsellerinin verimli kullanılması sağlanacaktır. Yeni OSB'nin, sanayi yatırımı için yoğun talep gören ilimizde çok iyi değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle bölgenin, yüksek teknoloji üreten, ihracata dayalı, savunma sanayisi içeren, katma değeri yüksek ürünler üreten, yeşil OSB konseptine uygun, güneş enerji sistemleri ile desteklenen seçkin yatırımlara tahsis edilmesini hedefliyoruz. Kısacası yeni OSB, projeleri titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları, her yönüyle çevreci konsepti ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizin dört bir yanında bulunan tüm OSB’lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."