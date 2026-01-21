Samsun’a 155 milyar liralık kamu yatırımı

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Samsun'da devam eden ve yeni başlatılacak projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 155 milyar liraya ulaştı.

2026 yılı için ayrılan yatırım ödeneği ise 13,2 milyar lira olarak belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'a yönelik yatırımların yatırım programına alınması ve ödeneklerinin artırılması sürecinde etkin rol üstlendi. Muş'un girişimleriyle kamu yatırımlarının yanı sıra sanayi, lojistik ve üretim alanlarında özel sektör yatırımlarının da önü açıldı.

Tarım yatırımları 60 milyarı aştı

Samsun'da toplam büyüklüğü 60 milyar lirayı aşan tarım yatırımlarıyla tarımsal verimlilik artırılacak ve taşkın riskleri azaltılacak.

Bu kapsamda Ladik'te Samsun–Ladik Tersakan Barajı ve Sulaması Projesi ile Bafra ve Çarşamba ovalarında sulama rehabilitasyon çalışmaları yatırım programında yer aldı.

İl genelinde yürütülecek taşkın koruma projeleri kapsamında Mert Irmağı ve Terme Çayı ıslah çalışmaları ile muhtelif ilçelerde dere ıslahı ve taşkın kontrol tesisleri yapılacak.

Bu yatırımlarla tarım arazileri korunacak ve sel riski azaltılacak. Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası başta olmak üzere sulama ve drenaj projeleri tarım sektöründe öne çıkarken enerji alanında Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu hidroelektrik santrallerine yönelik modernizasyon yatırımları programa alındı.

Yatırım programı kapsamında Samsun genelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine de devam edilecek.

Ulaşım ağı güçlendirilecek

Samsun'da, ulaştırma sektörüne yönelik toplam büyüklüğü 37 milyar lirayı aşan çok sayıda proje hayata geçirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar tarafından yürütülecek yatırımlarla şehir içi ve şehirler arası ulaşım daha güvenli, hızlı ve entegre hale getirilecek. Karayolu, demiryolu ve raylı sistem yatırımlarıyla Samsun'un ulaşım ağı güçlendirilecek ve bölgesel lojistik rolü artırılacak.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan ve toplam değeri 13 milyar lirayı bulan Samsun Batı Çevre Yolu'nun yapımı hız kazanacak.

Samsun–Bafra ve Samsun–Çarşamba devlet yolları ile Samsun–Ankara ve Samsun–Ordu güzergahlarında yer alan muhtelif kesimlerde yol standardı yükseltilecek. Bu projelerle şehirler arası ulaşım süreleri kısaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve özellikle sanayi ile tarım ürünlerinin pazarlara erişimi kolaylaştırılacak.

Demiryolu yatırımları kapsamında Samsun–Çorum–Ankara Hızlı Tren Projesi'nin etüt ve proje çalışmalarına 2026 yılında da devam edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Samsun'un İç Anadolu ve başkent Ankara ile demiryolu bağlantısı güçlendirilecek.

Tekkeköy'de yer alan Samsun Lojistik Merkezi'ne yönelik demiryolu bağlantı hattı yatırımıyla yük taşımacılığında demiryolunun payı artırılacak ve liman bağlantıları güçlendirilecek. Samsun Limanı'nda altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

Liman yatırımlarıyla yük elleçleme kapasitesi artırılacak ve Samsun'un Karadeniz'deki lojistik rolü güçlendirilecek. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Proje değeri 4,5 milyar lira olan çalışmalar kapsamında yeni iç hatlar terminal binası genişletilecek.

Samsun Karadeniz’in sağlık merkezi haline gelecek

Samsun'un yatırım programında sağlık sektörü öne çıktı. Toplam büyüklüğü 34,9 milyar lirayı aşan sağlık yatırımlarıyla Samsun, Karadeniz'in sağlık merkezi haline gelecek.

Samsun Şehir Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Atakum ile Tekkeköy Devlet Hastanesi projeleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil sağlık tesisi yatırım programında yer aldı.

Samsun genelinde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Toplum Sağlığı Merkezi ve entegre sağlık tesisinin yapımı ve modernizasyonu yatırım programına girdi.

Program kapsamında Çarşamba, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yeni devlet hastanesi projeleri yer alırken Bafra ve Vezirköprü'de mevcut devlet hastanelerine ek bina yapılacak.

Bu yatırımlarla ilçelerdeki hasta yoğunluğu azaltılacak. İlkadım'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapım projesiyle ağız ve diş sağlığı hizmetleri tek merkezde ve daha etkin sunulacak. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının yapımı yatırım kapsamına alındı.

Bu projelerle koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak ve acil sağlık müdahalelerine daha hızlı erişim sağlanacak. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yatırımıyla sağlık yönetim altyapısı güçlendirilecek.

Sağlık yatırımlarıyla Samsun'da sağlık hizmetleri daha erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilecek. Yatırımlarla hem şehir merkezinde hem de ilçelerde vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin şekilde yararlanmasına katkı sağlanacak.

Samsun'da 2026'da eğitim hamlesi

Samsun'da, eğitime yönelik toplam proje büyüklüğü 7,5 milyar lirayı bulan çok sayıda kamu yatırımı hayata geçirilecek. Samsun Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve rektörlük binası projeleri öne çıkarken Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde altyapı, bilgi sistemleri ve araştırma altyapısına yönelik projeler yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülecek projeler kapsamında Samsun'un farklı ilçelerinde çok sayıda eğitim yapısı yıkılarak yeniden yapılacak veya güçlendirilecek. Bafra'da Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, İlkadım'da İmam Hatip Lisesi, Çarşamba'da Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu yık-yap kapsamında yatırım programına alındı.

İlkadım, Kavak ve merkez ilçelerde ise Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Canik'te 24 derslikli Fen Lisesi ve öğrenci pansiyonu, İlkadım'da 32 derslikli Ulugazi İlkokulu, Tekkeköy'de Çay Mahallesi İlkokulu ile Kurtuluş Mahallesi Ortaokulu, Kavak'ta Yaşar Doğu Ortaokulu ve ek bina projeleri hayata geçirilecek.

Özel eğitime yönelik merkez ilçede Özel Eğitim Kampüsü, Vezirköprü'de ise Özel Eğitim Uygulama Okulu inşa edilecek. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla Samsun merkez ve Asarcık'ta mesleki ve teknik Anadolu liselerine atölye binaları yapılacak.

Samsun merkezde 2 bin, Çarşamba'da 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatları yatırım programında girdi. Eğitim yatırımlarıyla Samsun'da derslik kapasitesi artırılacak, okul binaları depreme dayanıklı hale getirilecek ve yükseköğretimde fiziki altyapı güçlendirilecek. Yatırımlar, ilin eğitim kalitesine ve beşeri sermayesine uzun vadeli katkı sağlayacak.

Samsun'un güvenlik altyapısına güçlü takviye

Yatırım programı kapsamında Samsun'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülecek projelerle kolluk hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapısı güçlendirilecek.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılacak. Bunun yanı sıra Atakum, Çarşamba, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde ilçe emniyet müdürlüklerine yönelik hizmet binası yatırımları 2026 yılı programına alındı. Bu projelerle, emniyet birimleri daha modern, güvenli ve işlevsel yapılarda hizmet verecek, personelin çalışma koşulları iyileştirilecek.

Atakum Çevik Kuvvet-Özel Harekat ve Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü hayata geçirilecek. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yenilenecek. 2026 yılı emniyet yatırımlarıyla Samsun'da asayiş ve güvenlik hizmetleri daha hızlı, etkin ve vatandaş odaklı şekilde sunulacak.

Yatırımlar, kamu düzeninin korunmasına ve suçla mücadelede kurumsal kapasitenin artırılmasına katkı sağlayacak.

Enerji altyapısı güçlendirilecek

Samsun'da enerji sektöründe, elektrik ve doğal gaz altyapısına yönelik kamu yatırımlarına da ağırlık verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek projeler kapsamında Samsun'da yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatları inşa edilecek.

TEDAŞ tarafından il genelinde yürütülecek elektrik şebekesi yenileme çalışmalarıyla enerji arzında süreklilik sağlanırken kayıp-kaçak oranları azaltılacak. BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek doğalgaz iletim ve bağlantı hattı yatırımlarıyla da sanayi ve yerleşim alanlarının enerji altyapısı güçlendirilecek.

Samsun'a kadın konukevi yapılacak

Yaşlı, engelli, kadın ve çocuklara yönelik yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Samsun Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası program kapsamında alındı.

Atakum'da Çocuk Evleri Sitesi, İlkadım'da ise İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi yapılacak. Bu kapsamda korunma ve bakıma ihtiyaç duyan çocukların, aile ortamına benzer koşullarda hizmet alması sağlanacak.

Samsun Kadın Konukevi hayata geçirilecek. Proje değeri 144 milyon lira olan bu tesisle, şiddet mağduru kadınlara yönelik barınma, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri güçlendirilecek. 2026 yılı yatırımlarıyla Samsun'da sosyal hizmetlere erişim artırılacak, hizmetler daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilecek.

Adalet yatırımlarıyla hizmet kapasitesi artacak

Yatırım programı kapsamında Samsun'da adalet altyapısı güçlendirilecek, yargı hizmetleri daha hızlı, güvenli ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşacak. Proje değeri 1,5 milyar lira olan Samsun BAM, BİM, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası hayata geçirilecek.