Samsun’da 8 ayda 1 milyondan fazla yolcu havayolu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın 2025 yılı ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 140 bin 253, dış hat yolcu trafiği 26 bin 936 oldu. Böylece ağustosta toplam 167 bin 189 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 588, dış hatlarda 206 olmak üzere toplamda bin 794’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda bin 837 ton oldu.

8 ayda 1 milyonu aşkın yolcu havayolunu tercih etti

Öte yandan 8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 43 bin 128, uçak trafiği 11 bin 283, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 728 ton olarak gerçekleşti.