  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Samsun’da dış ticaret rüzgarı esti
Takip Et

Samsun’da dış ticaret rüzgarı esti

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde “Dış Ticaret Geliştirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda, ihracatçılara sunulan destek programları ile dış ticaretin geliştirilmesine yönelik güncel uygulamalar masaya yatırıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun’da dış ticaret rüzgarı esti
Takip Et

Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatın Finansmanı ve Destek Sistemleri Yönetim ve Geliştirme Daire Başkanı Caner Bozat, Bakanlık uzmanları Barış Zeybek ve Onur Mete konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte ayrıca, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile iş insanı derneklerinin başkan ve temsilcileri yer aldı.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Modeli Samsun’da tanıtıldı

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatın Finansmanı ve Destek Sistemleri Yönetim ve Geliştirme Daire Başkanı Caner Bozat, Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaretin geliştirilmesine yönelik sağladığı destekler ve özel statülü "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" modeli hakkında bilgi verdi. Bozat, bu modelin özellikle ihracatçılara finansmana erişim, vergi avantajı ve yeni pazarlara açılma konularında önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"İhracat, stratejik önceliğimiz olmaya devam ediyor"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatın artırılmasına yönelik yapılan tüm çalışmaları önemsediklerini ifade ederek, "Küresel rekabette yer almak isteyen firmalarımızın bu tür destek ve bilgilendirmelerden azami düzeyde yararlanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımıza bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kurumsal olarak şehrimizde ihracatın daha iyi seviyelere gelmesini öncelikli kılıyoruz. Tüm stratejik planlarımızda ihracatın geliştirilmesi hususu değişmez bir başlıktır. Çünkü ekonomik gücün belirleyicisi ihracat yapabilme kapasitesidir. Üretimi değerli kılan, ihracata dönebilmesidir. Odamız çatısı altında ihracat evraklarına 7/24 esasıyla onay hizmeti veriyoruz. İhracat istihbaratı sağlıyor, B2B organizasyonlarla yeni iş birliklerine vesile oluyoruz. Aynı zamanda ihracatın geliştirilmesine yönelik hem insan kaynağı yetiştiriyor hem de işletmelerimizin bilgilerini güncel tutmak için seminerler düzenliyoruz. İhracat dinamik bir yapıdır. Bunu güçlü ve sürdürülebilir kılmanın en önemli sacayağı eğitimdir. Bu nedenle İhracat Akademisi çalışmalarını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bu şehirde ihracat için atılacak adımlarda Samsun TSO her zaman lokomotif olacaktır" dedi.

Samsun’da dış ticaret rüzgarı esti - Resim : 1

A101 markete Şarjlı Dikey Süpürge geliyor! A101 09 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101 markete Şarjlı Dikey Süpürge geliyor! A101 09 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel
BİM 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Cam Kettle geliyor!BİM 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Cam Kettle geliyor!Aktüel
BİM 07 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?BİM 07 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Ekonomi
İBB ihalesinde 250 taksi plakasından 63'ü satıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İBB ihalesinde 63 taksi plakası daha satıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci yavaşladı
TCMB BAŞKANI KARAHAN:
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı
Özgür Özel'den asgari ücret iddiası: Hükümetin planladığı zam oranını açıkladı
Özgür Özel'den asgari ücret iddiası: Hükümetin planladığı zam oranını açıkladı
Dünya dolardan kaçıyor! 30 yılın dibi görüldü
Dünya dolardan kaçıyor! 30 yılın dibi görüldü
TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç: Enflasyonda yüzde 30'un altı artık çok zor: Stagflasyon görünümü oluştu!
Enflasyonda yüzde 30'un altı artık çok zor: Stagflasyon görünümü oluştu!