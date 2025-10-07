Samsun’da dış ticaret rüzgarı esti

Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatın Finansmanı ve Destek Sistemleri Yönetim ve Geliştirme Daire Başkanı Caner Bozat, Bakanlık uzmanları Barış Zeybek ve Onur Mete konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte ayrıca, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile iş insanı derneklerinin başkan ve temsilcileri yer aldı.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Modeli Samsun’da tanıtıldı

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatın Finansmanı ve Destek Sistemleri Yönetim ve Geliştirme Daire Başkanı Caner Bozat, Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaretin geliştirilmesine yönelik sağladığı destekler ve özel statülü "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" modeli hakkında bilgi verdi. Bozat, bu modelin özellikle ihracatçılara finansmana erişim, vergi avantajı ve yeni pazarlara açılma konularında önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"İhracat, stratejik önceliğimiz olmaya devam ediyor"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatın artırılmasına yönelik yapılan tüm çalışmaları önemsediklerini ifade ederek, "Küresel rekabette yer almak isteyen firmalarımızın bu tür destek ve bilgilendirmelerden azami düzeyde yararlanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımıza bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kurumsal olarak şehrimizde ihracatın daha iyi seviyelere gelmesini öncelikli kılıyoruz. Tüm stratejik planlarımızda ihracatın geliştirilmesi hususu değişmez bir başlıktır. Çünkü ekonomik gücün belirleyicisi ihracat yapabilme kapasitesidir. Üretimi değerli kılan, ihracata dönebilmesidir. Odamız çatısı altında ihracat evraklarına 7/24 esasıyla onay hizmeti veriyoruz. İhracat istihbaratı sağlıyor, B2B organizasyonlarla yeni iş birliklerine vesile oluyoruz. Aynı zamanda ihracatın geliştirilmesine yönelik hem insan kaynağı yetiştiriyor hem de işletmelerimizin bilgilerini güncel tutmak için seminerler düzenliyoruz. İhracat dinamik bir yapıdır. Bunu güçlü ve sürdürülebilir kılmanın en önemli sacayağı eğitimdir. Bu nedenle İhracat Akademisi çalışmalarını büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bu şehirde ihracat için atılacak adımlarda Samsun TSO her zaman lokomotif olacaktır" dedi.