Samsun’da et üretiminin artması planlanıyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında et ürünleri üretiminin hatırı sayılır şekilde artırılmasını hedefliyor.

14 Eylül 2023’te Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik gereği Samsun’da vali yardımcısı başkanlığında İl Planlama Kurulu kuruldu. Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında oluşturulan komite kararıyla Samsun’daki bitkisel, hayvansal ve su ürünlerine ait üretim planlamaları yapıldı.

2028’de ekiliş alanı ve üretimde büyük hedef

Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında 2028 yılında ekiliş alanının 2 milyon 311 bin 494 dekar alana, üretimin ise asgari 2 milyon 209 bin 390 tona, azami 2 milyon 752 bin 422 tona çıkarılması planlanıyor.

Hayvansal Üretim Planlaması kapsamında 2027 yılında kırmızı et üretiminin asgari 34 bin 642 tona, azami 38 bin 289 tona; beyaz et üretiminin asgari 15 bin 604 tona, azami 17 bin 247 tona; çiğ süt üretiminin asgari 459 bin 869 tona, azami 508 bin 277 tona ve yumurta üretiminin asgari 199 milyon 230 bin 152 adede, azami 220 milyon 201 bin 747 adede çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan, Su Ürünleri Üretim Planlaması kapsamında 2027 yılında su ürünleri avcılığı üretiminin asgari 56 bin 96 tona, azami 71 bin 609 tona ve su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin asgari 13 bin 740 tona, azami 19 bin 385 tona çıkarılması amaçlanıyor.