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Samsun'da fide desteğiyle çilek üretimi yaygınlaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere verilen çilek fidesi destekleriyle il genelinde çilek üretimi yaygınlaşıyor. Böylece, yerel ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Samsun'da fide desteğiyle çilek üretimi yaygınlaşıyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce Alaçam, Atakum, Bafra, Canik ve Kavak ilçelerinde üreticilere toplam 1 milyon 681 bin 800 adet çilek fidesi desteği sağlandı. Bu desteklerin 90 bin adedi ise Kavak ilçesine dağıtılarak ilçedeki çilek üretimine teşvik artırıldı. Böylece Büyükşehir’in de destekleriyle tarımsal faaliyetlerde verimi yüksek olan Kavak ilçesi önemli bir gelişim sürecine girdi. Çilek fidesi desteğinin yanı sıra, çeşitli tarım ürünlerinde fide ve fidan desteği ile ekipman temini gibi birçok konuda üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi son 4 yıl içerisinde Kavak’ta bin 750 üreticiye 820 bin adet tıbbi aromatik bitki fidesi ve 16 bin 300 kg yem bitkisi desteği verdi. Ayrıca üreticilerin iş gücünü kolaylaştırmak için 5 biçme makinesi, 2 çapa makinesi, 1 taş toplama makinesi ve 2 kurutma makinesi desteği sağlandı.

“Şehrimiz önemli bir tarım şehri”

Üreticilerin daima yanında olduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun, birbirinden farklı ürünlerin de yetiştirilebildiği çok önemli bir tarım şehri. Hemşehrilerimiz şehrimizdeki imkanlardan kolaylıkla faydalansın diye onlara çeşitli tarımsal destekler sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalarla şehrimizde tarıma teşviki artırıyoruz. Üreticilerimiz, sağlanan fidelerle birlikte daha fazla ürün elde ederek gelirlerini artırma fırsatı da buluyor. Böylece yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlıyorlar. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu projelere ve desteklere çok önem veriyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin, hemşehrilerimizin daima yanındayız” dedi.

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