Samsun’da ihracatın finansmanı buluşması

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada ihracatçıların hızla değişen ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve etkili finansman çözümleri sunmayı önceliklendirdiklerini belirten İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, “Ülkemizin dört bir yanında ihracatçılarımızla masaya oturduğumuzda, karşılaştığımız tablo çok net: Üretim gücü ve pazar potansiyeli var, finansmana erişim maalesef sınırlı. İGE olarak biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Bankalarla ihracatçıları aynı zeminde buluşturuyor, sunduğumuz kefaletlerle finansmana erişim engelini ortadan kaldırıyoruz. İhracatçılarımızın büyüme hedeflerine destek olmaya ve ülkemizin sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlamaya kararlıyız’’ dedi.

Samsun TSO Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, Samsun’un, güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve hızla büyüyen ihracat kapasitesiyle Karadeniz’in yükselen ticaret merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Beytekin,” Sanayicimizin ve ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak araçların sahada anlatılması, bankacılık sistemi ile reel sektörün doğrudan temas kurması son derece değerli. TSO olarak önceliğimiz, üretim ve ihracat gücümüzü artırmak, girişimcilerimize rekabet avantajı kazandıracak çözümleri üyelerimizle buluşturmak ve şehrimizin Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine daha güçlü katkı sunmasına öncülük etmektir ” şeklinde konuştu.

Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy’da konuşmasında ihracatın ülke ekonomisi için lokomotif görevi gördüğünü belirtti. Ulusoy, “Türkiye ancak üretim ve ihracatla büyüyerek kalkınma yolculuğunda arzu ettiğimiz seviyelere ulaşabilecektir. Samsun, otomotiv, hububat, su ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleri başta olmak üzere yıllık yaklaşık 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren önemli bir ihracat kentidir. İhracatçılarımızın son dönemdeki ortak sorunlarının en önemlilerinden birisinin finansmana erişimde yaşanan zorluklar olduğu bilinen bir gerçektir” diye konuştu.