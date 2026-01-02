Samsun'dan yaklaşık 60 ülkeye makine ihracatı gerçekleşti

Yaşar Polatcan'ın Terme'de 1968 yılında küçük bir atölyede demir kapı ve pencere ile kepenk üretimiyle başladığı iş, zamanla tarım makineleri imalatına evrildi.

Çeltik ve fındık işleme makineleri üretimine geçen Yaşar Polatcan, ilerleyen yıllarda işini 3 oğluna devretti.

Bugün İbrahim Polatcan ile 2 kardeşi, sahip oldukları fabrikada fındık ve çeltik işleme makinelerinin yanı sıra araç monte ekipmanları, tahıl kurutucu ile beton mikseri üretiyor.

Üretilen makineler, iç piyasaya sunuluyor, 60 kadar ülkeye ihraç ediliyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Polatcan, AA muhabirine, işe babasının yanında küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Bugün yaklaşık 175 çeşit ürün geliştirdiklerini belirten Polatcan, "Bunların içinde fındık işleme makineleri var, o ayrı bir sektör. Asıl işimiz çeltik. Bugün 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz çeltik ve fındıkta. Bir kalem de beton mikseri." dedi.

12 ülkede depo ve servis ağları bulunuyor

Çeltik fabrikalarını A'dan Z'ye kurduklarını dile getiren Polatcan, "Pakistan, Hindistan, Rusya, Afrika ülkeleri, Amerika ile Güney Amerika başta olmak üzere yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tahıl kurutma makinelerinin geçmişte yurt dışından temin edildiğine dikkati çeken Polatcan, "Eskiden İtalya'dan geliyordu bu makineler. Şimdi kendimiz üretiyoruz, İtalya'ya ve bütün ülkelere ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de uzun ömürlü olduğu için tercih ediliyor." diye konuştu.

Fabrikalarında yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini belirten Polatcan, en çok çeltik işleme makineleri sattıklarını, son olarak Yunanistan'a gönderdikleri makineleri kurmak için çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Polatcan, aile şirketinden kurumsal yapıya geçiş yapmayı başardıklarının altını çizerek, "Biz 3 kardeşiz. Babamızdan gördüğümüz disiplinle çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Biz babamızdan aldık, biraz ilerlettik, şimdi de bizim çocuklarımız yavaş yavaş ilerletiyor. Bayrağı aldılar, onlar devam edecekler." ifadesini kullandı.

Yurt dışında güçlü teknik altyapı kurduklarını söyleyen Polatcan, "12 ülkede depo ve servis ağımız var. Makine arızalandığında gece ya da gündüz fark etmiyor, ekiplerimiz anında müdahale edebiliyor." dedi.