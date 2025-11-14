Samsung çiplere zam yaptı: Telefon ve bilgisayar fiyatlarında artış bekleniyor

Samsung, DDR5 bellek ürünlerinde kasım ayı itibarıyla önemli oranlarda fiyat güncellemesine giderek eylül dönemine göre yüzde 60’a ulaşan artışlar uyguladı. Şirketin hamlesi, yapay zeka odaklı sunucu pazarında hızla büyüyen talep nedeniyle ortaya çıkan arz yetersizliğinin etkilerini yansıtıyor.

Arz sıkıntısı veri merkezlerini zorluyor

DDR5 modülleri, yüksek işlem kapasitesi gerektiren yapay zeka sunucularının temel parçaları arasında bulunuyor. Veri merkezlerinin kapasite artırma çabaları, bu ürünlerde ciddi bir tedarik sorunu doğurdu. Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi firmalarının artık ihtiyaç duydukları miktarda ürüne ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti.

Fiyatlar kısa sürede hızla yükseldi

Samsung’un 32 GB DDR5 modüllerinin fiyatı eylülde 149 dolar seviyesindeyken kasım ayında 239 dolara çıktı. 16 GB ürünlerde yüzde 50’lik artışla 135 dolarlık yeni fiyat belirlenirken, 128 GB modüller aynı oranda yükselerek 1.194 dolara ulaştı. Ayrıca 64 GB ve 96 GB kapasiteli seçeneklerde de yüzde 30’a varan zamlar kaydedildi.

Panik alımları ve üretim aksaklıkları

Pazarın daralmasıyla bazı müşterilerin stok toplama eğilimine yöneldiği bildiriliyor. Çin’de faaliyet gösteren SMIC, bellek sıkıntısı nedeniyle farklı çip kategorilerindeki siparişlerin ertelendiğini açıkladı. Xiaomi ise yükselen bellek maliyetlerinin akıllı telefon üretim giderlerini doğrudan artırdığını duyurdu.

Bellek pazarındaki konum Samsung’a avantaj sağlıyor

Yapay zeka çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, bellek alanındaki güçlü pozisyonu sayesinde fiyatlandırmada SK Hynix ve Micron’un önünde yer alıyor. TrendForce’tan analist Ellie Wang, şirketin ekim-aralık döneminde sözleşmeli fiyatlarda yüzde 40-50 düzeyinde artışa gidebileceğini ve bu oranın sektör genelinde görülen yaklaşık yüzde 30’luk artışın üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.