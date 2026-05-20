Samsung'da büyük grev askıya alındı

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, Samsung Electronics'te örgütlü işçi sendikası planlanan grevi askıya aldı. Dünyanın en büyük bellek çip üreticisinin yönetimiyle varılan geçici ücret anlaşmasının oylamaya sunulacağı bildirildi.

Haber, günlerce süren zorlu müzakerelerin ardından geldi. Sendika perşembe gününden itibaren başlayacak 18 günlük grev tehdidinde bulunmuştu. Grev, yalnızca üretimi aksatmakla kalmayacak, aynı zamanda Samsung'un yeni nesil yarı iletkenlerin geliştirilmesini hızlandırma çabalarını da zorlaştıracaktı.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, sendika 20 Mayıs'ta üyelerine gönderdiği bildirimde, "21 Mayıs-7 Haziran tarihleri ​​arasında yapılması planlanan genel grev, bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır" dedi. Samsung sendikası, üyelerine 23 Mayıs yerel saatler saat 09:00 ile 28 Mayıs saat 10:00 arasında 2026 yılı için geçici ücret anlaşmasına ilişkin oylamaya katılacaklarını bildirdi.

Samsung'daki üretimin durması, küresel teknoloji tedarik zincirinde dalgalanmalara yol açacaktı. Grevin askıya alınması, veri merkezi sunucularından akıllı telefonlara ve elektrikli araçlara kadar birçok cihazda kullanılan çiplerin dünyanın en büyük tedarikçisi olan Samsung'un potansiyel üretim azalmasına ilişkin endişeleri hafifletti.