Samsung’dan çip üretiminde yeni zam: Fiyat artış oranları netleşti

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Samsung, artan sipariş yoğunluğu nedeniyle bazı yeni çip üretim anlaşmalarında fiyatlarını yükseltmeye başladı. Reuters’a konuşan kaynakların aktardığı bilgilere göre, özellikle gelişmiş üretim teknolojilerinde fiyat artışları yüzde 15’e kadar çıktı. Çinli müşterilerden gelen güçlü talebin yanı sıra ABD’li müşteriler için ayrılan üretim kapasitesi de şirketin fiyatlandırma politikasında etkili oldu.

Yapay zekâ çiplerine talep arttı

Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması gelişmiş yarı iletkenlere olan talebi artırdı. Dolayısıyla Samsung’un sözleşmeli çip üretim kapasitesi daha yoğun kullanılmaya başladı.

Kaynaklara göre şirket, gelen bütün siparişleri aynı anda karşılayamıyor. Ayrıca Samsung kendi çipleri için de üretim kapasitesi ayırmak zorunda.

Öte yandan ABD’li müşteriler için ayrılan kapasite de üretim planlamasında etkili oluyor. Bu tablo yeni siparişlerin fiyatlarına yansıyor.

Çinli müşteriler ise talebin güçlü olduğu gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca en yüksek fiyat artışlarını kabul eden müşteriler arasında Çinli şirketler yer alıyor.

Artışlar pazara göre yüzde 5-15 arasında değişiyor

Samsung’un fiyat düzenlemesi farklı üretim teknolojilerini kapsıyor. Özellikle 4 nanometrelik SF4 üretim sürecinde artışlar öne çıkıyor.

Şirketin temmuz ayında bu teknoloji için fiyatları yükselttiği bildirildi. Çin ve ABD’deki müşteriler için artış yüzde 10-15 aralığında gerçekleşti.

Buna karşılık Tayvan’daki müşterilere daha düşük oranlarda zam uygulandı. Buradaki fiyat artışlarının yüzde 5-10 arasında olduğu aktarıldı.

Böylece aynı SF4 üretim sürecindeki fiyat artışları pazara göre yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişti.

4, 5 ve 8 nanometrelik üretimlerde artış

Fiyat artışları yalnızca 4 nanometre teknolojisiyle sınırlı kalmadı. Samsung’un 5 nanometrelik SF5 üretim sürecinde de fiyatlar yükseldi.

Buna göre SF5 teknolojisiyle üretilen wafer fiyatları yüzde 10-15 artırıldı. Böylece gelişmiş üretim süreçlerindeki fiyat düzenlemesi daha geniş bir alana yayıldı.

Ayrıca şirket daha eski üretim teknolojilerinde de fiyat değişikliğine gitti. 8 nanometrelik üretim hizmetlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 10 yükseltildi.

Yeni siparişlerde zam dönemi

Fiyat değişikliklerinin arkasında yapay zekâ çiplerine yönelik artan talep bulunuyor. Özellikle gelişmiş üretim süreçlerine yönelik siparişler kapasite kullanımını yükseltiyor.

Bunun yanında farklı pazarlardan gelen talepler aynı üretim kapasitesi üzerinde yoğunlaşıyor. Samsung da kapasitesini müşterileri ve kendi üretimi arasında paylaştırıyor.

Yeni fiyatlandırmanın mevcut sözleşmelerden ziyade yeni siparişlerde uygulandığı bildirildi.