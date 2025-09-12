Samsung/Mert Gürsoy: Samsung’un Türkiye’de sattığı her iki üründen biri yerli!

Samsung, Türkiye’yi sadece satış pazarı değil, aynı zamanda bir üretim üssü olarak konumlandırıyor. Şirketin 2021 yılından bugüne kadar Türkiye’deki üretimi 15 milyon adedi aşarken, yalnızca bu yıl için 2,7 milyon adetlik üretim hedefleniyor. Bu tabloyla birlikte Türkiye’de satılan her iki Samsung ürününden biri artık Çerkezköy’deki yerli üretim bandından çıkıyor. Almanya Berlin’deki en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA’da bir grup basın mensubunun sorularını yanıtlayan Samsung Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, “Türkiye bizim için stratejik bir merkez. Yerli üretim kapasitemizi artırarak istihdam ve teknoloji tarafında ülkeye katkımızı büyütüyoruz” diye konuşuyor.

Geleneksel pazarda mağazalaşma atağı

Türkiye beyaz eşya pazarı, satışların yüzde 74’ünün bayi kanalı üzerinden gerçekleştiği güçlü bir geleneksel yapıya sahip. Gürsoy, Samsung Türkiye olarak tüketiciye doğrudan temas eden mağazalaşma stratejisini hızlandırdıklarını belirterek, şunları söylüyor: “Bugün 310 mağaza ve 200 servis noktasına sahibiz. Önümüzdeki üç yılda 450 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, doğrudan istihdam edilen 4 bin kişilik kadroya da katkı sağlayacak. Yerel üretim yatırımlarımızı mağazalaşma ile güçlendireceğiz. Türkiye’de bayilerin önemli bir gücü var. Bizi tüketici artık mobil cihazların güvenirliği ile daha iyi biliyor. Geleneksel segment, gençlerin tüketime katılmasıyla farklılaşıyor. Mağazalaşma atağımızla pazar payımızı artırıyoruz.” Gürsoy’un verdiği önemli bilgilerden biri de Türkiye’de Samsung’un ciro bazında yüzde 11-12 bandında pazar payına sahip olduğu. “Özellikle premium segmente liderlik etmeyi hedefliyoruz” diyen Gürsoy, “2025’in ilk yedi ayında buzdolabı pazarında yüzde 4 büyüme yaşanırken Samsung pazar payını bir puan artırarak yüzde 12’ye yükseltti. Gardrop tipi ve dört kapılı buzdolaplarında yüzde 70’lik pazar payı ile lider olan marka, 1000 dolar üzeri fiyat segmentinde de Türkiye’nin en çok satan global markası konumunda. Çamaşır makinelerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. 10 kilogram ve üzeri çamaşır makinelerinde pazar büyüyor. Samsung, bu segmentte Türkiye’de en çok satış yapan global marka. Ayrıca kurutmalı çamaşır makinelerinde 2025’in ilk yarısında yüzde 33 pazar payıyla liderlik elde ettik” şeklinde konuşuyor.

Çerkezköy’de 2021’de üretime başladı

Mert Gürsoy, Samsung’un Türkiye’de aynı anda hem üretim hem de mağazalaşma yatırımlarını büyüttüğüne dikkat çekti. Gürsoy, “Samsung bugüne kadar Türkiye’de 15 milyon adedi aşan üretim gerçekleştirdi. 2025 sonunda 2,7 milyon adetlik üretim hedefliyoruz. Artık Türkiye’de satılan her iki Samsung ürününden biri yerli üretimden geliyor. Bu yatırımları, beyaz eşyada inovasyon ve mağazalaşma adımlarımızla destekleyerek yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapıyoruz” diyor.

Samsung’un Türkiye serüveni 2010 yılında Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (SETK) çatısı altında başladı. İlk yıllarda mobil cihazlar ve tüketici elektroniği ürünlerini ithal edip pazara sunan şirket, 2021’de Türkiye’ye daha fazla yatırım kararı aldı ve üretim için fabrika yatırımına gitti. Bugün Çerkezköy’deki bu fabrikada cep telefonu üretimi yapılırken, yerel şirketlerle kurulan iş birlikleri sayesinde televizyon, buzdolabı, ankastre, derin dondurucu ve elektrikli süpürge de Türkiye’de üretiliyor.

İzmir’de Servis Eğitim Akademisi kurdu

Samsung’un Türkiye yatırımları sadece satışla sınırlı değil. Geçtiğimiz ay İzmir’de açılan Servis Eğitim Akademisi ile ilgili de bilgiler veren Gürsoy, “Bu akademi teknik kadroların güçlendirilmesine hizmet ediyor. Akademide klima, beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde kurulum ve bakım süreçlerine dair eğitimler veriliyor. Böylece satış sonrası müşteri deneyimi de destekleniyor” diyor.

IFA'da tanıtılan AI Home vizyonu Türkiye’ye geliyor

Samsung’un Berlin’de düzenlenen IFA 2025’te duyurduğu “AI Home” vizyonu, yapay zekâyı evin merkezine taşıyor. SmartThings platformu üzerinden çalışan yeni sistem, bağlı cihazlardan elde ettiği verilerle kullanıcı ihtiyaçlarını öngörüyor ve enerji verimliliğinde Avrupa standartlarını aşan çözümler sunuyor. Bespoke AI serisi çamaşır makineleri, AB’nin A sınıfı enerji verimliliğinin yüzde 65 altında enerji tüketiyor. AI Vision Inside özellikli buzdolabı ve AI Jet Ultra dikey süpürge gibi ürünler ise günlük hayatı kolaylaştıran yeniliklerle öne çıkıyor. Mert Gürsoy, “IFA’da tanıttığımız bu ürünler kısa sürede Türkiye’de de satışa sunulacak. Türk tüketicisi yenilikçi teknolojilere hızla adapte oluyor” diyor.

OLED TV’lerde de liderliği kaptı

▶Samsung, 19 yıldır TV’de, 11 yıldır Soundbar’da global liderliğini sürdürüyor.

▶2025’te küresel TV pazarında %34 pazar payına ulaştı.

▶Türkiye’de TV pazarındaki liderliğinin 10. yılı kutlanıyor.

▶OLED TV kategorisinde Mayıs 2025’ten itibaren son üç ayda liderliği ele geçirdi.

▶Temmuz 2025’te OLED TV’de %49 pazar payına ulaştı.

▶MiniLED TV’lerde %77 pazar payı ile güçlü büyüme sağlandı.

▶75 inç ve üzeri TV’lerde %59, 90 inç ve üzeri “süper büyük ekranlarda” %78 pazar payı elde edildi.

▶2025’te sunulan 100 inç modellerin ardından, ekim ayında 115 inç Neo QLED ve Micro RGB TV’ler tanıtılacak.