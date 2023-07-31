Samsung’un mobildeki stratejisi “katlanabilir”

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye’de her yıl ortalama 10 milyon akıllı cep telefonu satılıyor. Satılan her 100 telefonun 45’inin Samsung marka olduğu belirtilirken, şirket özellikle üst segmentte katlanabilir modellerle büyümeyi hedefliyor. Bu strateji sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Ancak Türkiye’de bu stratejinin daha etkili olması bekleniyor. 85 milyonluk nüfusta satılması beklenen akıllı cep telefonu sayısının 20 milyonun üzerinde hesaplandığı belirtilirken, katlanabilir modellerde Türkiye’nin büyük bir sıçrayış yapması öngörülüyor.

Bir grup gazeteci ile buluşan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Tüm dünyada ortalama 1,4 milyar akıllı telefon satılırken, geçtiğimiz sene bunun 25 milyon adedi katlanabilir telefondu. Samsung’un globalde katlanabilir telefon kategorisinde pazar payı yüzde 75’lerde. Türkiye’de ise bu oran yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Yani pazardaki trendi Samsung belirliyor diyebiliriz. Beklentimiz, bu yıl üst segment telefon satışlarımızın yüzde 10’unun katlanabilir telefonlardan gerçekleşmesi… 2027’de de tüm premium segment cihazlarımızın satışının yüzde 25’i katlanabilir cihazlardan gelecek” şeklinde konuştu.

Samsung’da, Türkiye’nin bulunduğu yeri MENA-T olarak adlandırdıklarını anlatan Azdemir, “Bu bölgede katlanabilir cihaz kategorisinde en çok müşteriye sahip pazarız” dedi. Türkiye’de tablet pazarının her yıl yüzde 10’lük büyüme gösterdiğini ve yıllık 1,5 milyon tablet satıldığını söyleyen Azdemir, “Biz Samsung olarak geçen yılki yüzde 33’lük pazar payı ile tablet segmentinde de pazar lideriyiz. Türkiye’de satılan her 100 tabletten 40’ı Samsung” diye konuştu. Azdemir’in bu alanda “Eskiden tablet pazarında çocuk ve gençlerin kullanımı yoğundu. Son dönemde özellikle kurumsal müşterilerin ve ileri yaş gruplarındaki kişilerin arttığını görüyoruz. Bu nedenle profesyonel tabletlerimizin satışında bir sıçrama var” tespiti dikkat çekti.

SAMSUNG AKILLI SAATTE HER YIL 3 KAT BÜYÜYOR

Akıllı saat konusunda da Türkiye’de tahmini olarak bir yılda 1 milyon adetlik satış yapıldığını kaydeden Azdemir, şunları dile getirdi: “Akıllı saat segmenti Türkiye’de her yıl iki kat büyürken, Samsung’da bu oran 3 kat. Bu yıla gelecek olursak, Ocak-Mayıs döneminde akıllı telefon kategorisinde yüzde 43, tablet kategorisinde ise yüzde 40’lık bir paya ulaşarak pazar liderliğimizi daha da geliştirdik.”

Azdemir, öğrencilere yüzde 15 indirim uyguladıklarını belirtti.

■ 400 bin kez açılıp kapanabiliyor

Samsung, her yıl global çapta Ar- Ge’ye 15 milyar dolar ayırıyor. Mobil kategorinin de geleceğinde katlanabilir akıllı telefonları görüyor. Murat Azdemir, katlanabilir cihazlar için yaptıkları Ar-Ge konusunda da en merak edilen ‘bozulur mu’ sorusunu, şöyle yanıtladı: “Özel menteşeler geliştirdik. Telefonlar 400 bin defa açılıp-kapatılabiliyor. Bu da 15 yıl demek. Bir akıllı telefonun kullanım ömründen daha uzun. İki farklı serimiz var. Galaxy Z Flip, küçük, cep boyu. Kadınlar daha çok tercih ediyor. Diğeri Z Flod, normal telefon gibi ama açınca tablet büyüklüğünde, iş dünyasını cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Bu modeli de yüzde 55 oranında erkekler tercih ediyor.”

■ AKILLI TELEFON PAZARI TÜRKİYE’DE HER YIL YÜZDE 5 BÜYÜYOR

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Türkiye’de yıllık akıllı telefon satışı ortalama 10 milyon. Aslında 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede beklenen, yılda ortalama 20 milyonun üzerinde akıllı telefon satılması. Dolayısıyla Türkiye pazarının henüz bir doygunluğa ulaştığını söyleyemiyoruz. Buna paralel olarak da Türkiye’de akıllı telefon pazarı her yıl yüzde 5 büyüme ortalamasına sahip diyebiliriz” şeklinde konuştu.