Samsunlu üretici, nadir ata tohumlarından domates üretiyor

Emekli olduktan sonra bahçecilikle ilgilenmeye başlayan Emeç, yıllardır genetiğiyle oynanmamış domates tohumlarını her yıl yeniden ekip, hem kendi tüketimi hem de fide üretimi için kullanıyor. Her sezon kendi yetiştirdiği domateslerden tohum alan Emeç, böylece ata tohumunun sürekliliğini sağlıyor.

"Tek amacım, yok olmaya yüz tutan ata tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak"

Yaptığı üretimin yalnızca kendisi için değil, toplumun geleceği açısından da önemli olduğunu ifade eden Ahmet Emeç, "Tek amacım, yok olmaya yüz tutan ata tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak ve genetiğiyle oynanmamış, doğal domates üretmek. Bu kültürü mahalledeki komşularıma da aşılamak istiyorum" dedi.

Emeç’in doğal üretime olan ilgisi, mahalledeki diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oluyor. Fide ve tohum konusunda çevresine destek olan Emeç, ata tohumunun korunmasının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.