Samsun’un 3 ilçe OSB’sinde arsa tahsisleri başladı

Samsun’da üç organize sanayi bölgesinde arsa tahsisleri başladı. Terme, Yakakent ve Vezirköprü OSB’lerinde yatırım yapmak isteyen sanayiciler, başvurularını 22 Şubat 2026’ya kadar yapabilecek.

Samsun’da sanayi yatırımlarını hızlandıracak önemli bir adım atıldı. Samsun Valiliği, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ve Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsislerinin başladığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı Şubat ayı ön tahsis ilanları kapsamında yatırımcılara sunulan alanlar, Samsun’un üretim ve istihdam potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden Vezirköprü ve Terme Karma Organize Sanayi Bölgeleri ile Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de arsa tahsisleri başladığını duyurdu. Valilik, açıklamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı 2026 yılı şubat ayı ön tahsis ilanlarında altyapı katılım bedeli m2 başına 5 bin TL olarak Samsun Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 873 bin 525 m2 alan için ön tahsis ilanına çıkıldığını açıkladı.

Terme yanı sıra Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de de tahsislerin başladığı duyurusunu yapan Samsun Valiliği, burada da arsa tahsis bedelinin m2 başına 5 bin TL olarak bölge de bulunan 100 bin m2 alan için tahsis ilanına çıkıldığını belirtti. Valilik Samsun'un su ürünleri sektöründeki potansiyelini zirveye taşıması hedeflenen Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz arsa tahsis başvurularını yapabileceklerini belirtti.

Valilik ayrıca arsa tahsis bedeli m2 başına 600 TL olarak Samsun Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 29 sanayi parseli için tahsis ilanına çıkıldığını duyurarak ilana çıkılan Terme, Yakakent ve Vezirköprü OSB’lerde yatırım yapmak isteyen sanayicilerin arsa tahsis başvurularını 22.02.2026 tarihine kadar meydip.sanayi.gov.tr adresinden yapabileceklerini duyurdu.