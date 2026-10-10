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Samsun'un Alaçam ilçesinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Samsun'da Alaçam Devlet Hastanesi yolunun yapımı amacıyla Samsun'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alaçam Devlet Hastanesi yolunun yapımı için Samsun'un Alaçam ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, Samsun Büyükşehir Belediyesince acele kamulaştırılmasına karar verildi.