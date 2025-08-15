  1. Ekonomim
Samsun'un incisi: Çarşamba şeftalisi hasadı başladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde şeftali üreticileri, sezonun son ürünlerini hasat ediyor. Bir üretici, "Girdi maliyetleri çok yükseldi. Enflasyon bizden hızlı ilerliyor." dedi.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi’nde şeftali üreticileri, sezonun son ürünlerini hasat ediyor.

"Amacımız, tüketiciye taze şeftali ulaştırmak"

20 yıldır dede mesleği olarak şeftali üreticiliği yapan çiftçi Sefa Sezgin, 20 dönümlük arazisinde bu yıl yaklaşık 40 ton ürün topladığını söyledi. Sabah saat 05.00’te bahçeye girdiklerini belirten Sezgin, "Öğlene kadar toplama yapıyoruz, sıcakta toplamıyoruz ki meyvemize zarar gelmesin. Amacımız, tüketiciye taze şeftali ulaştırmak" dedi.

Bu yıl kışın yaşanan yanma ve donma olaylarının bazı çeşitleri etkilediğini ancak genel verimin iyi olduğunu ifade eden Sezgin, kahverengi kokarca zararlısına karşı da Samsun İl ve Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü’nün desteğiyle ilaçlama yaptıklarını kaydetti.

"Girdi maliyetleri çok yükseldi, enflasyon bizden hızlı ilerliyor"

Fiyatlardan kısmen memnun olduklarını dile getiren Sezgin, "Hasadın başında 30-60 TL arasıydı, şimdi 80-100 TL bandına çıktı. Ancak girdi maliyetleri çok yükseldi. Enflasyon bizden hızlı ilerliyor" diye konuştu.

