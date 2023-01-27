Sanal stoklu satış KOBİ’ye kar getirmez

Haibrag A.Ş Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül şirketin 2023 hedeflerini ve sektöre yönelik görüşlerini paylaştı. Son dönemde e-ticarette sıklıkla övülen sanal stokla satış yöntemi konusunda KOBİ’leri uyaran Gül, “Çok övülüyor ama ‘önce satıyorum sonra müşterinin parasıyla başkasından alıp yolluyorum, kendi kârım net bana kalıyor’ durumu karmaşık. Bundan gelir elde etmek imkansız. Rekabetçi fiyat bulamazsınız. Bunu yapanlar genelde e-ticarete girmek için sermaye harcamadan denemek, talep toplamak isteyenler oluyor. Bir kere zaten e-ticaretin şu an en yoğun gündemlerinden biri olan hızlı teslimat durumuna ters. E-ticarette müşteri her zaman iyi fiyat ve hızlı teslimat ister. Bu yöntemle bunlar sağlanamaz. Depo yatırımı yaparak stoklu satış çok daha iyi. Değer çıkarmak için emek harcamak gerekiyor” diye konuştu.

Sepet ortalaması 2 bin TL

Haibrag olarak tüm Türkiye’de hizmet verdiklerini kaydeden Gül, satışların yüzde 70’inin İstanbul’a yaptıklarını ifade etti. Mart ayı sonunda 3 büyük depolarını tek depoda toplayıp, kapasitelerini 5 kat artıracaklarını dile getiren Gül, sepet ortalamalarının 2 bin lira ile sektörün üzerinde olduğunu vurguladı. 2022 yılında E-ticaret ekibinin 30 kişiye, yıllık cirolarının ise yaklaşık 50 milyon TL’ye ulaştığını aktaran Gül, “Hedefimiz alım gücündeki düşüşe rağmen 2023 yılında da büyümek” dedi.

Gıdadan temizliğe, elektronikten kırtasiyeye 40 bin farklı ürünle hizmet verdiklerini kaydeden Gül, aylık kargo çıkışının 5-6 bine ulaştığını söyledi. “E-ticarette satmayan ürün yok, henüz depoya girmemiş ürün var” diyen Gül, akla gelecek her çeşit ürünün alıcısı olduğunu kaydetti.