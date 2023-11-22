Sanayi Bakanlığı’ndan 1 milyon TL sel kredisi

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Sanayi ve teknoloji bakanlığı, sel ve fırtınadan etkilenen işletmelere 1 yıl ödemesiz olmak üzere 2 yıl vadeli 1 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacak.

İşletmeler destek KOSGEB aracılığıyla sağlanacak. ASO Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Acil Destek Programının, İstanbul Şile, Zonguldak Alaplı ve Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ile Bursa Gemlik ilçelerinde uygulanacağını söyledi.

Destekten hasarını belgeleyen ve ilgili komisyonlar tarafından kayıt altına alınan işletmeler yararlanacak.