Sanayi elektriği sık sık kesiliyor!

MEHMET KAYA/ANKARA

EPDK bültenlerinden EKONOMİ’nin yaptığı derlemeye göre, sanayi elektriği aylık bazda bir önceki yıl aynı aya göre geçen altı ayın üçünde geriledi. Mart ayında düşüş yüzde 5’in üzerine çıktı. Buna karşılık, yılın ikinci çeyreğinde Nisan ayındaki toparlanma, yılın ilk yarısında gerilemeyi önledi. Sanayi elektriği Nisan ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 9,62 oranında arttı. Elektrik tüketiminin, yıl boyunca yüksek artışlar yaşanan ticaret sektörünün ve kamu kurumlarının olduğu kamu-özel hizmet sektöründe görülmesi de dikkat çekti.

Toplamda faturalanan elektrikteki oransal yüksek artışı ise tarımsal faaliyetler yukarı çekti. Bu alandaki tüketim artışında, yıl başında yapılan yönetmelik düzenlemesiyle, tarımdaki kaçak sulamayı engellemeye yönelik dağıtım şirketlerinin yaptığı ilave girişimlerin rol oynadığı tahmin ediliyor.

Sanayi üretim endeksi

Sanayide kullanılan faturalanan elektrikteki dalgalanma, sanayi üretim endeksinde de birbirine yakın seyretti. Bazı aylarda ise üzerine çıktı. Bunda, fabrikaların lisanssız güneş santrallerinden gelen tüketimler etkili olabiliyor. Yine de ağırlıklı olarak sanayi üretim endeksi ile elektrik tüketimi aylık olarak ilerleyebiliyor. Diğer yandan, sanayi üretim endeksi Temmuz ayı sonuna kadarki dönemde de toparlanması sınırlı kaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2024 Aralık ayında ulaştığı 131,2 seviyesinden sert bir düşüşle Ocak 2025’te 102,3’e geriledi. Şubat ayında da düştüğü 97,7 seviyesinden, sonra aylık dalgalanma olsa da düzenli şekilde iyileşme gösterdi ve Temmuz sonu itibariyle 114,3’e ulaştı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE FOSİL YAKIT PAYI ARTTI

EPDK ve TEİAŞ verilerinde kısmi farklılıklar görünmekle birlikte, kaynaklarına göre brüt elektrik üretiminde Ocak-Haziran döneminde fosil yakıtların, özellikle doğalgazın payının artması dikkat çekti. TEİAŞ aylık bültenlerinde yer alan geçmiş aylar verilerinin toplamları üzerinden yapılan karşılaştırmada, Ocak- Haziran 2025’te bir önceki yıl aynı döneme göre doğalgazdan üretilen elektrik yüzde 49,67, taşkömürü ve linyitten üretilen elektrik yüzde 5,61 artarken, hidroelektrik santrallerinin üretimindeki sert düşüş nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yüzde 5,41 düştü. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde hidroelektrik santrallerinin ürettiği elektrik miktarı aynı dönem kıyaslamasına göre yüzde 25,49 oranında düştü. Brüt elektrik üretimi, aynı dönemde yüzde 3,08 oranında artarak, 172 milyon 543 bin MW oldu.