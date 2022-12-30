Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

ANKARA-EKONOMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik piyasasıyla ilgili iki ayrı kalemde indirim kararı aldı. Kararı yazılı açıklamayla duyuran EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide kullanılan elektrik için yüzde 16 indirim yapıldığını bildirdi. Başkan Yılmaz, serbest piyasada elektrik tavan fiyatının ise 4800 Tl/MWH’dan 4200 Tl/MWh’a düşürüldüğünü kaydetti. Başkan Yılmaz bu kararla birlikte serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinde yüzde 10-15 indirim beklendiğini aktardı.

Meskenler en düşük tarifeden yararlanıyor

Yılmaz, enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:

Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 TL/MWh’den 4 bin 200 TL/MWh’ye düşürdük.

Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.

Yılmaz; piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.

EPDK Başkanı Yılmaz: “Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır.”