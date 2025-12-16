Sanayi istihdamında kan kaybı sürüyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Sanayi istihdamındaki azalmaya rağmen toplam istihdam yıllık bazda 160 bin kişi artarak 16 milyon 20 bine yükseldi. Ücretli sayısındaki artış inşaat, ticaret ve hizmetler sektöründen kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayına ilişin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. Veriler sanayi sektöründe bir süredir yaşanan kan kaybının devam ettiğini gösterdi. 2024 yılı Ocak ayında 5 milyon 2 bin olan sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı aynı yılın Kasım ayında 4 milyon 999 bin kişiye gerilerken, bir daha 5 milyonun üzerine çıkmadı. Geçen yıl Ekim’de 5 milyon 14 bin olan sektördeki ücretli çalışan sayısı, bu yılın Ekim ayında 177 bin kişilik azalışla 4 milyon 837 bine geriledi. Bu yıl Temmuz’da 4 milyon 930 bin olan sanayi sektörü ücretli çalışan sayısı Ağustos’ta 4 milyon 892 bine, Eylül’de 4 milyon 877 bine gerilemişti. Sanayinin alt dallarından sadece enerji sektöründe istihdam sayısı yılık bazda artış gösterirken, ücretli istihdam; imalat sanayinde 179 bin, madencilikte 3 bin 700, su temini, kanalizasyon iyileştirme faaliyetlerinde ise 2 bin 272 kişi azaldı.

Sanayideki açığı hizmetler ve inşaat kapattı

Sanayi sektöründe istihdamda yaşanan azalışa rağmen toplam istihdamın korunması inşaat ve hizmetler sektörü sayesinde gerçekleşti. İnşaat sektöründeki ücretli istihdam sayısı geçen yılın aynı ayına göre 117 bin 850 kişi artarak 2 milyon 22 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde ticaret ve hizmetler sektöründeki istihdam 219 bin 923 kişilik artışla 9 milyon 161 bine ulaştı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı ise bir önceki aya göre 152 bin kişi azalmasına rağmen yıllık bazda 160 bin kişi civarında artarak 16 milyon 20 bin seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık toplam ücretli çalışan sayısı ilk kez 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 113 bin ile ilk kez 16 milyonun üzerine çıkarken, Eylül’de 16 milyon 172 bin ile tarihi en yüksek seviyesini görmüştü. Ekim ayında ise önceki aya göre 152 bin kişi azaldı.