Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 4,9 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kasım ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 873'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen iller İstanbul (1263), İzmir (328), Bursa (319), Ankara (316), Konya ve Kocaeli (201'er) oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Kasım 2022'de 95 bin 9 iken geçen ay itibarıyla yüzde 2,7 yükselerek 97 bin 554'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 3,5 artışla 3 milyon 986 bin 827 olarak hesaplandı.