Sanayi kapasite raporu yıllık yüzde 4 azaldı

TOBB, şubat ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 187 azalışla ve yıllık bazda yüzde 4 düşüşle 4 bin 432 oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Şubat 2024'te 96 bin 838 iken, geçen ay yüzde 2,9 azalışla 94 bin 62'ye geriledi.

Çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 azalarak 3 milyon 37 bin 720 olarak hesaplandı.