“Sanayi planlanıyorsa, ticaret altyapısı da planlanmalı”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgeleri büyürken, yatırımlar artıyor ve üretim kapasitesi yükseliyor. Ancak üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip ticaret altyapısının aynı planlı yaklaşımla ele alınmadığını vurgulayan Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, sanayi bölgelerinin yalnızca fabrika parsellerinden ibaret olmadığını söyledi.

Olgun Karabiber, üretimin arka planındaki güçlü ticaret ekosistemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir OSB; elektrik–mekanik firmaları, teknik servis sağlayıcıları, yedek parça tedarikçileri, bakım ekipleri ve lojistik firmalarla birlikte bir bütündür. Bu yapı planlı şekilde konumlandırılmazsa destek firmaları dağınık kalır, müdahale süreleri uzar, maliyetler artar ve üretim zincirinde aksamalar kaçınılmaz hale gelir. Sanayi ne kadar büyürse büyüsün, onu besleyen ticaret altyapısı güçlendirilmezse sürdürülebilirlik riske girer.”

“Plansız büyüme şehri olumsuz etkiliyor”

Bursa sanayisinin büyümeye devam ettiğini ancak üretime hizmet eden firmalar için yeni ve planlı alanların oluşturulmadığını belirten Olgun Karabiber, Nilüfer Ticaret Merkezi’nin mevcut kapasitesinin sınırına dayandığını söyledi. Olgun Karabiber, “Bugün Nilüfer Ticaret Merkezi yüksek doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. Sanayinin gelişimine paralel yeni alanlar üretilmezse, teknik destek kapasitesi zayıflayacak, lojistik maliyetler artacak ve kent içi altyapı üzerindeki baskı daha da büyüyecektir. Bu tablo, uzun vadede yatırım kararlarını dahi etkileyebilecek bir risk barındırmaktadır” dedi. Plansız büyümenin hem üretim verimliliğini hem de şehir planlamasını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Karabiber, sürecin stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

‘Ticaret OSB Modeli’miz hazır

NİLTİMDER olarak sanayiye hizmet eden firmaların kümeleneceği planlı bir “Ticaret OSB” modeli üzerinde kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını anlatan Olgun Karabiber, projenin 300 metrekare ile 5 bin metrekare arasında değişen parsellerden oluşacak şekilde tasarlandığını belirtti. “Bu model; şehir içi trafik yükünü azaltacak, hizmet sürelerini kısaltacak ve sanayinin operasyonel hızını artıracaktır. Aynı zamanda kent planlamasına disiplin kazandıran, dağınıklığı ortadan kaldıran bütüncül bir yapı sunacaktır” diyen Karabiber, söz konusu çalışmanın yalnızca yeni bir ticaret alanı üretme fikri olmadığını vurguladı.

“Bu, Bursa sanayisinin geleceğini güvence altına alma vizyonudur” ifadelerini kullanan Karabiber, ilgili kurumlara da iş birliği çağrısında bulundu.