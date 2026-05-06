Fiilen üretim yapanlara kurumlar vergisi yüzde 12.5’a indirildi

Canan SAKARYA - ANKARA

Yabancı sermayeye vergisel destekleri içeren varlık barışının da yer aldığı yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önerge ile ihracatçı ve imalatçı ihracatçılara kurumlar vergisi indirimini içeren maddeye yeni fıkra eklenerek kapsam genişletildi.

Yasa teklifinde ürettikleri malları ihraç eden imalatçıların bu ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında 16 puan indirimli olarak yüzde 9, ihracat yapan diğer kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlar için de 11 puan indirimli olarak yüzde 14 olarak uygulanacak. Bu maddede kabul edilen önerge ile sanayi sicil belgesini sahip olan ve fiilen üretim faaliyetinde olan kurumlar ile zirai üretim faaliyeti ile iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 12.5’a indirildi.