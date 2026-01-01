Sanayi, tarım ve gastronomi kenti, lojistik üs olma yolunda hızlı ilerliyor

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Gaziantep, sanayiye olan yüksek heyecanı ile biliniyor. İlk OSB’sine 1969 yılında kavuşan kent iş insanı, Gaziantep 3’üncü OSB’nin tamamını kendi öz kaynakları ile faaliyete geçirdi. 6’ncı OSB için gün sayılırken, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu, karayolu ve TIR koridorlarının kenti limanlara daha da yakınlaştıracak olması, Gaziantep ve bölge iş yaşamına büyük ivme kazandıracak. EKONOMİ’ye açıklama yapan iş dünyası temsilcilerinin, ortak mesajı net: “Gaziantep, 2025’te direncini ortaya koydu, 2026 yılında ise güven ve istikrarla daha güçlü bir sıçramanın zemini hazırlanacak”.

"Daha güçlü sıçramanın zeminini hazırlayacak bir yıla girdik""

AHMET FİKRET KİLECİ / GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI:

2026’ya temkinli ve esnek bir yaklaşımla giriş yapıyoruz

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2025 kolay bir yıl olmadı. Ancak Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu ihracatçıları olarak zor zamanlarda nasıl ayakta kalacağımızı bilen bir yapıya sahibiz” dedi. Küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve artan maliyet baskılarına rağmen ihracatçıların güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Kileci, Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili konumunu korumasının bu direncin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu tablo bizim için son derece gurur verici” ifadelerini kullandı.

2026 yılına girerken net rakamlar ve keskin hedefler koymaktan özellikle kaçındıklarını ifade eden Kileci, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve ticaretteki belirsizliklerin daha temkinli ve esnek bir yaklaşımı zorunlu kıldığını söyledi. Kileci, önceliklerinin ihracatçının rekabet gücünü koruyarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme zemini oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda mevcut güçlü pazarları korurken yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirten Kileci, amaçlarının yalnızca ihracat miktarını artırmak değil, nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamlamak olduğunu dile getirdi.

İhracatçıların esnek üretim yapıları ve hızlı karar alma kabiliyetleri sayesinde zorlu sürecin büyük ölçüde yönetildiğini belirten Kileci, “Bu direnci sahada görmek bizleri umutlandırdı” dedi. Başkan Kileci, 2026 yılında da Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve GAİB’in ortaya koyduğu planlara sadık kalarak çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, yaşanan aksaklıkların çözümü konusunda kamu kurumlarının gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

TUNCAY YILDIRIM / GAZİANTEP TİCARET ODA BAŞKANI:

Gaziantep’in hedefi, Türkiye’nin ilk dört ili arasında yer almak

2026 yılında GTO’nun en temel önceliğinin her alanda üyenin sesi olmak olduğunu dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, sahadan gelen sorunları doğru tespit eden, çözüm önerilerini karar vericilere taşıyan ve sonuç alan bir oda yapısını güçlendireceklerini söyledi. İhracatı artırmaya yönelik yeni pazar çalışmaları, e-ihracat ve dış ticaret destekleriyle firmaların küresel rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik eğitim ve sektör odaklı projelere daha fazla ağırlık vereceklerini kaydetti.

Gaziantep’in bölgesel konumunu dikkate alarak Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde iş dünyasının etkin rol almasını sağlayacak hazırlıkların sürdüğünü belirten Yıldırım, GTO’nun temel hedefinin Gaziantep’i ülke ekonomisinde ilk dört il arasına taşımak olduğunu vurguladı. Uluslararasılaşmayı öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım, fuar organizasyonları, ülke günleri, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi aracılığıyla yürütülen ihracat koçluğu çalışmaları, eğitim ve seminerlerle üyelerin desteklendiğini söyledi. 2026 yılında alanında önemli isimlerin katılımıyla Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi’ni hayata geçirmeyi planladıklarını da açıkladı.

2026 yılında enflasyonda kalıcı bir gerileme sağlanması hâlinde iç talepte daha dengeli bir toparlanma beklediklerini ifade eden GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, perakende ve hizmet sektörleri açısından en kritik unsurun öngörülebilirlik olacağını vurguladı. Tuncay Yıldırım güven ortamının güçlenmesiyle tüketimin de daha sağlıklı bir zemine oturacağını belirtti.

ADNAN ÜNVERDİ / GAZİANTEP SANAYİ ODA BAŞKANI:

Demiryolu projesi, liman bağlantısıyla stratejik bir hamledir

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, en büyük beklentilerinin enflasyon hedeflerinin tutması ve güven ortamının tesis edilmesi olduğunu dile getirdi. Ünverdi, reel sektörün tüm zorluklara rağmen programa destek verdiğini belirterek, “2026 yılının somut sonuçların alındığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle önemli bir avantaj yakaladığını ifade eden Ünverdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan ve 1,55 milyar Euro finansman sağlanan Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi’nin, Orta Kuşak ve İskenderun Limanı bağlantısıyla stratejik bir hamle olduğunu söyledi. Bu gelişmelerun savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknolojili üretimde yeni bir atılım sürecini beraberinde getirdiğini belirten Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak bu sürecin aktif bir parçası olduklarını vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası’nın iştirakleri aracılığıyla sanayide dönüşümü desteklediklerini kaydeden Ünverdi, Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Gaziantep Model Fabrika çatısı altında yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yüksek teknoloji ve nitelikli insan kaynağı alanlarında önemli ilerlemeler sağlandığını aktardı. Model Fabrika kapsamında bugüne kadar 640 firmanın ziyaret edilerek analiz edildiğini, 104 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Ünverdi, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı çerçevesinde de 15 firmayla dönüşüm sürecinin fiilen başlatıldığını söyledi. Ayrıca GASBEM aracılığıyla 6 sektörde, 20 alanda bugüne kadar 19 bin 542 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade etti.

MEHMET AKINCI / GAZİANTEP TİCARET BORSASI BAŞKANI:

Belirsizliğin daha iyi yönetilebileceği bir yıla giriyoruz

Tarım ve gıda ticareti açısından 2025’in zorlayıcı geçtiğine dikkat çeken Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, iklim koşulları, küresel fiyat dalgalanmaları ve artan girdi maliyetlerinin aynı anda etkili olduğunu belirtti. GTB Başkanı Akıncı, tüm zorluklara rağmen kentin üretimden kopmayan yapısıyla dikkat çektiğini söyledi. İhracat, tarım, sanayi ve ticaretin iç içe geçtiği Gaziantep’in, zor dönemlerde dahi çözüm üretmeyi başaran güçlü bir ticaret kültürüne sahip olduğunu belirten Akıncı, tarımsal emtialarda yaşanan dalgalanmalara rağmen piyasa aklının devrede kaldığını ifade etti.

Kayıtlı ve şeffaf ticaret anlayışının fiyatların rasyonel bir zeminde oluşmasına katkı sunduğunu vurgulayan Akıncı, bu yaklaşımın piyasa istikrarını güçlendirdiğini ifade etti. Akıncı, 2026 yılına ilişkin ne aşırı iyimserliğin ne de karamsarlığın doğru bir yaklaşım olmayacağını söyledi. 2026’nın kolay olmayacağını ancak belirsizliklerin daha yönetilebilir hâle geldiği bir döneme girildiğini ifade eden Akıncı, enflasyonla mücadelenin zamana yayıldığı, faizlerin kademeli seyrettiği bir sürecin öne çıkacağını belirtti. Akıncı, bu tablo içinde özellikle tarım ve gıda ticaretinde finansman yönetiminin daha da kritik hâle geleceğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemin anahtar kavramının öngörülebilirlik olacağını vurgulayan Akıncı, “Üretimini planlayan, maliyetlerini doğru yöneten ve verimliliği önceleyen yapılar öne çıkacaktır” dedi. “Hızlı büyüyenler değil, sağlam ilerleyenler kazanacak” ifadesiyle sürecin ruhunu özetleyen Akıncı, Gaziantep’in bu noktada önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

CENGİZ ŞİMŞEK / GAZİANTEP OSB BAŞKANI:

Türkiye yüzyılının üretim üssü olmaya devam edeceğiz

55 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, 2025 yılında hayata geçirdiği altyapı projeleri ile 2026’ya daha güçlü bir şekilde giriyor. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, üretimdeki başarının elektrik tüketim rakamlarına da yansıdığını söyledi. Şimşek, “OSB’lerdeki üretimin durumunu gösteren en önemli verilerin başında elektrik tüketimi gelmektedir. Elektrik tüketim rakamları OSB’de çarkların döndüğünü gösteriyor. Kasımda elektriğin yüzde 41,04’ü 10 organize sanayi bölgesinde tüketilirken, Gaziantep OSB, yüzde 11,34 elektrik tüketimiyle en fazla elektrik tüketen OSB oldu. Gaziantep OSB olarak 2025 yılının Ocak ayından bu yana elektrik tüketiminde zirveyi korumuş olduk” dedi.

Başkan Şimşek, 2026 yılı ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “2025'te global pazarlardaki olumsuzluklara rağmen başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Elbette sıkıntılarımız oldu. Ancak tüm dünyada pazarlarda bir daralma var. Gaziantepli sanayiciler olarak en önemli özelliklerimizden birisi de, değişen şartlara kısa sürede ayak uydurarak, mücadele ederek, çözüm yolları üretmemizdir. 2026'nın, 2025'ten daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hükümetin uyguladığı ekonomi programının etkilerinin bu yıl daha iyi bir şekilde hissedileceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, kaynaklarını akılcı kullanan, altyapısını uzun vadeli planlayan ve üretimini güvence altına alan bir sanayi anlayışı ile sanayicilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Kısacası Gaziantep OSB; yerli, sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi Türkiye Yüzyılı’nın üretim üssü olarak yoluna daha güçlü şekilde devam edecektir.”