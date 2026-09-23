Sanayi üretici fiyatlarında yıllık artış yaklaşık yüzde 30

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,39, Aralık 2025'e göre yüzde 22,21 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 29,17 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 39,77, imalatta yüzde 30,62, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 7,57, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 29,59 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,58, enerjide yüzde 38,1 ve sermaye mallarında yüzde 21,42 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,46, imalat yüzde 2,79, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 6,03 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,31, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,71, sermaye mallarında yüzde 2,22 ve enerjide yüzde 8,47 artış kaydedildi.