  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde
Takip Et

Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde

Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 8,3 artış gösterdi ve böylelikle büyümenin öncü verisinde aylık bazda ılımlı yükseliş yaşanırken, yıllık bazda 16 ayın zirvesine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli olduGayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli olduBorsa Haberleri
Ekonomi
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttı
Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyor
4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyor
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Güneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansman
Güneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansman
Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı zamanı!
Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı zamanı!