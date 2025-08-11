Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde
Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 8,3 artış gösterdi ve böylelikle büyümenin öncü verisinde aylık bazda ılımlı yükseliş yaşanırken, yıllık bazda 16 ayın zirvesine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.