  3. Sanayi üretimi 2 ay aradan sonra artışa geçti
Sanayi üretimi, geçtiğimiz iki aylık daralmanın ardından kasımda yüzde 2,5 oranında artış gösterirken; böylece üretimde 6 ayın en yüksek artışı yaşandı.

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Kasım 2025 Sanayi Üretimi verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

