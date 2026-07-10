Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi 2026 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi.

Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1 arttı.

Aylık bazda yüzde 2,9 geriledi

Sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı.

Alt sektörler bazında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 geriledi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini de revize etti. Buna göre nisan ayında sanayi üretiminin aylık artışı yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e, yıllık artışı ise yüzde 6'dan yüzde 6,1'e yükseltildi.