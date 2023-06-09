Sanayi üretimi, yeniden negatife döndü

Sanayi üretimi, nisan ayında bekletilerden sapma gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 1.2 artış beklentisine karşın, yüzde 1.2 daraldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0.9 geriledi.

Yılık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,2 imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Aylık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.