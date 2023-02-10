Sanayi üretimi yıllık bazda 0,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,2 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Ekonomistler, sanayi üretiminin aralık ayında yüzde 1,35 daralmasını bekleniyordu.

Sanayi üretimi, 2022 yılı Kasım ayında yıllık bazda, 29 ay sonra ilk kez azalmıştı. Sanayi üretimi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 1,3 gerilemişti.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.