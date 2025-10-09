  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi
Takip Et

TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi - Resim : 1

Sanayi üretiminde aylık tablo

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi - Resim : 2

Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndüAnkara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndüGündem

 

Eskişehir'deki nadir element rezervleri neden tartışılıyor?Eskişehir'deki nadir element rezervleri neden tartışılıyor?Gündem

 

Ekonomi
Dijital Telif Düzenlemesi yolda! Haberin gerçek sahibi korunacak
Dijital Telif Düzenlemesi yolda! Haberin gerçek sahibi korunacak
ÇAYKUR'dan bu yıl için 800 bin ton yaş çay alımı hedefi
ÇAYKUR'dan bu yıl için 800 bin ton yaş çay alımı hedefi
Maliye, gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına aldı!
Maliye, gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına aldı!
TOKİ’den 20 şehirde büyük teslimat! 6 bin 661 aile yeni evine kavuştu
TOKİ’den 20 şehirde büyük teslimat! 6 bin 661 aile yeni evine kavuştu
Samsun Havalimanı 9 ayda 1,2 milyon yolcuya hizmet verdi
Samsun Havalimanı 9 ayda 1,2 milyon yolcuya hizmet verdi
Pul biber ihracatı 9 ayda 10 milyon dolara ulaştı
Pul biber ihracatı 9 ayda 10 milyon dolara ulaştı