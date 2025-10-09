TÜİK açıkladı: Sanayi üretim endeksi ağustosta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretiminde aylık tablo

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.