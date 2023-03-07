Sanayi üretiminde 2 ay sonra büyüme bekleniyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son dönemde küresel yavaşlamaya paralel olarak iki ay art arada daralmasını ardından ocak ayında tekrar yıllık bazda büyümesi bekleniyor. Ocak ayı sanayi üretimi 10 Mart cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Reuters'ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anketin medyanına göre, sanayi üretiminin ocakta yüzde 2.45 daralması bekleniyor. Tahminler ise yüzde 1.9 ila yüzde 3.5 aralığında yer alıyor.

Sanayi üretimi küresel arz sorunları ve küresel resesyon endişeleriyle yaz aylarından beri ivme kaybediyor. İki seneden uzun süredir devam eden yıllık büyümenin ardından, endeks kasım ayında yüzde 1.3, aralık ayında ise yüzde 0.2 oranında daralmıştı.