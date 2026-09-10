  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayi üretiminde düşüş serisi 3 aya çıktı
Takip Et

Sanayi üretiminde düşüş serisi 3 aya çıktı

Sanayi üretimi, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 0,3 geriledi. Böylece sanayi üretimindeki yıllık düşüş serisi üçüncü aya taşındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sanayi üretiminde düşüş serisi 3 aya çıktı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,26 azalış hesaplandı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 düştü.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Prof. Dr. Emre Alkin’den OVP değerlendirmesi: Bürokratların emeği kıymetliProf. Dr. Emre Alkin’den OVP değerlendirmesi: Bürokratların emeği kıymetliEkonomi