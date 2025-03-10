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Sanayi üretiminde hızlı düşüş

Sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 2,3 daralırken, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı. Öncü veri, 2024 aralıkta aylık bazda 21 ayın, yıllık bazda ise 10 ayın en güçlü artışını göstermişti.

Haber Merkezi
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Sanayi üretiminde hızlı düşüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

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